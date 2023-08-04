Rusya-Ukrayna Savaşı'nın, küresel gıda fiyatları üzerindeki etkisini azaltmak için Birleşmiş Milletler (BM), Rusya, Türkiye ve Ukrayna, 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da düzenlenen törende, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı imzalamıştı.

Kremlin Sözcüsü Peskov, süresi dolan anlaşmaya ilişkin 17 Temmuz'da yaptığı açıklamada, "Tahıl Koridoru Anlaşması fiilen son buldu, durduruldu. Rusya, ilgili şartlar uygulanır uygulanmaz, derhal tahıl anlaşmasına geri dönecek. Anlaşmanın Rusya ile ilgili kısmı yerine getirilmedi." görüşünü paylaşmıştı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ziyaretiyle ilgili olarak, "Dışişleri Bakanımız, Milli İstihbarat Teşkilatımız bununla ilgili olarak gereken görüşmeleri yapıyor. Henüz netleşmedi. Bu ziyaret Ağustos ayı içinde gerçekleşebilir. Tahıl koridoru konusunda Rusya ile birlikte düşünüyoruz. Rusya'dan gelecek tahılın sevkiyatını yapacağız. Tahılın, Afrika'daki fakir ülkelere gönderilmesi konusunda hemfikiriz" dedi.