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Birleşik Krallık'ta konut fiyatları geriledi

Birleşik Krallık'ta ortalama konut fiyatları ekimde yıllık bazda yüzde 1,2 gerilerken konut kiraları ise kasım ayında yıllık bazda yüzde 6,2 yükseldi.

Oluşturma Tarihi 20 Aralık 2023 16:08

Son Güncelleme Tarihi 20 Aralık 2023 16:08

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi'nin (ONS) açıkladığı öncü verilerine göre, konut fiyatlarındaki düşüş yüzde 0,6 olarak revize edilirken fiyatların ekimde ise yüzde 1,2 gerilediği tahmin edildi. Bu düşüşle Birleşik Krallık'ta ortalama konut fiyatı ekimde 288 bin sterlin olarak hesaplanırken bu rakam 12 ay önceki seviyenin 3 bin sterlin altında gerçekleşti.

İngiltere'de ve Galler'de ortalama konut fiyatı ekimde yıllık bazda yüzde 1,4 ve yüzde 3 azaldı, İskoçya'da ise yüzde 0,2 yükseldi. Ekim ayına ilişkin verilerin henüz açıklanmadığı Kuzey İrlanda konut fiyatları temmuz-eylül dönemini kapsayan üç ayda yüzde 2,1 arttı.

Londra, yüzde 3,6 ile konut fiyatlarında en büyük düşüşün görüldüğü bölge oldu.

Birleşik Krallık'ta konut kirası ise kasımda yıllık bazda yüzde 6,2 artış gösterdi.

ONS Konut Piyasası Endeksi Yöneticisi Aimee North, verilere ilişkin değerlendirmesinde, ortalama konut fiyatlarındaki düşüşün Birleşik Krallık genelinde görüldüğünü belirterek, Londra'da en hızlı gerilemenin kaydedildiğini ifade etti.

Konut fiyatları düşerken kiraların yükseldiğini belirten North, kiralarda kasımda yıllık bazda yeni bir rekor artış görüldüğünü sözlerine ekledi.

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