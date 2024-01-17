CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Gündem Birleşik Krallık'ta konut fiyatlarında düşüş sürüyor

Birleşik Krallık'ta konut fiyatlarında düşüş sürüyor

Birleşik Krallık'ta konut fiyatları Kasım 2023'te yıllık bazda yüzde 2,1 azalırken, ortalama konut kiralarında ise Aralık 2023'te yüzde 6,2 artış görüldü.

Oluşturma Tarihi 17 Ocak 2024 14:16

Son Güncelleme Tarihi 17 Ocak 2024 14:16

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, Birleşik Krallık'ta konut fiyatları yıllık bazda ekimde yüzde 1,3 gerilerken, bu oran kasımda yüzde 2,1 olarak gerçekleşti.

Ülkede ortalama konut fiyatı kasımda önceki yılın aynı ayına göre 6 bin sterlin düşüşle ortalama 285 bin sterline indi.

Ortalama konut fiyatları İngiltere'de yüzde 2,9 düşüşle 302 bin sterlin ve Galler'de yüzde 2,4 azalarak 213 bin sterline geriledi, İskoçya'da ise yüzde 2,2 artışla 194 bin sterline çıktı.

Kasım 2023'e ilişkin verilerin henüz açıklanmadığı Kuzey İrlanda'da, Temmuz-Eylül 2023 döneminde ortalama konut fiyatı yıllık bazda yüzde 2,1 artarak 180 bin sterline yükseldi.

Londra, yüzde 6 ile konut fiyatlarında en büyük düşüşün görüldüğü şehir oldu.

KONUT KİRASINDA ARTIŞ

Birleşik Krallık'ta ortalama konut kirası ise Aralık 2023'te yıllık bazda yüzde 6,2 artarken, aylık bazda değişmedi.

İngiltere'de yüzde 6,1 artan konut kiraları, Galler ve İskoçya'da sırasıyla yüzde 7,1 ve yüzde 6,3 yükseldi. İngiltere'de başkent Londra, yüzde 6,8 ile konut kirasında en yüksek artışın görüldüğü şehir oldu.

İlginizi Çekebilir
Çin’in nüfusu 2023 yılında 2 milyon azaldı Çin'in nüfusu 2023 yılında 2 milyon azaldı 17 Ocak 2024 08:55
Kızıldeniz saldırıları hava taşımacılığı fiyatlarını yükseltebilir Kızıldeniz saldırıları hava taşımacılığı fiyatlarını yükseltebilir 17 Ocak 2024 08:52
Tesla Model Y’nin bazı versiyonlarının Almanya’daki satış fiyatlarını düşürdü Tesla Model Y'nin bazı versiyonlarının Almanya'daki satış fiyatlarını düşürdü 17 Ocak 2024 08:48
Nasdaq CEO’su Friedman’dan Fed uyarısı Nasdaq CEO'su Friedman'dan Fed uyarısı 16 Ocak 2024 18:04
AB gaz fiyatları 5 ayın en düşük seviyesine yaklaştı AB gaz fiyatları 5 ayın en düşük seviyesine yaklaştı 16 Ocak 2024 17:55
BofA’dan Fed analizi: Rekor düzeyde.. BofA'dan Fed analizi: Rekor düzeyde.. 16 Ocak 2024 17:46
Euro Bölgesi devlet tahvili getirilerinde Davos etkisi Euro Bölgesi devlet tahvili getirilerinde Davos etkisi 16 Ocak 2024 17:32
İki dünya devinin 4. çeyrek gelirleri beklentilerin üzerinde İki dünya devinin 4. çeyrek gelirleri beklentilerin üzerinde 16 Ocak 2024 17:20
Çin’den yeni teşvik adımı Çin’den yeni teşvik adımı 16 Ocak 2024 17:15
IMF Başkan Yardımcısı Gopinath: Faiz indirimleri için daha ’erken’ IMF Başkan Yardımcısı Gopinath: Faiz indirimleri için daha 'erken' 16 Ocak 2024 17:11
AB Ukrayna’nın öngörülebilir finansmana ihtiyacı olduğunu bildirdi AB Ukrayna'nın öngörülebilir finansmana ihtiyacı olduğunu bildirdi 16 Ocak 2024 15:59
Almanya’da yatırımcı güveni arttı Almanya'da yatırımcı güveni arttı 16 Ocak 2024 15:53
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.000,17
%0,0166
DOLAR
1.000,00
%0
EURO
998,06
%-0,1941
BORSA
997,57
%-0,2429
ALTIN
1.043,37
%4,3366
DOLAR
1.047,25
%4,7254
EURO
1.036,24
%3,6235
BORSA
1.009,24
%0,9242
ALTIN
1.053,56
%5,3559
DOLAR
1.073,65
%7,365
EURO
1.002,84
%0,2843
BORSA
1.069,10
%6,9095
ALTIN
1.614,27
%61,4274
DOLAR
1.659,08
%65,9079
EURO
1.539,38
%53,9379
BORSA
1.806,20
%80,6204
ALTIN
BİST En Aktif Hisseler