BOE Başkanı'ndan dikkat çeken faiz açıklaması

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, Guardian gazetesine verdiği demeçte, BoE'nin faiz oranlarını düşürme yaklaşımında "biraz daha aktivist" olma ihtimali olduğunu söyledi.

Bailey, enflasyonla ilgili haberlerin iyi gelmeye devam etmesi halinde daha agresif faiz indirimleri şansı gördüğünü belirtti

BoE'nin gösterge Banka Faizi, Ağustos ayında borçlanma maliyetlerinde dört yıl sonra yapılan ilk indirimin ardından şu anda %5 seviyesinde bulunuyor. BoE, geçen ay faiz oranlarını sabit tuttu ancak yatırımcılar Kasım toplantısında çeyrek puanlık bir indirim daha bekliyor.