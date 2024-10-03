CANLI BORSA
Anasayfa Finans Gündem

BOE Başkanı'ndan dikkat çeken faiz açıklaması

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, daha agresif bir gevşeme ihtimali gördüğünü belirtti.

Oluşturma Tarihi 03 Ekim 2024 09:41

Son Güncelleme Tarihi 03 Ekim 2024 09:41

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, Guardian gazetesine verdiği demeçte, BoE'nin faiz oranlarını düşürme yaklaşımında "biraz daha aktivist" olma ihtimali olduğunu söyledi.

Bailey, enflasyonla ilgili haberlerin iyi gelmeye devam etmesi halinde daha agresif faiz indirimleri şansı gördüğünü belirtti

BoE'nin gösterge Banka Faizi, Ağustos ayında borçlanma maliyetlerinde dört yıl sonra yapılan ilk indirimin ardından şu anda %5 seviyesinde bulunuyor. BoE, geçen ay faiz oranlarını sabit tuttu ancak yatırımcılar Kasım toplantısında çeyrek puanlık bir indirim daha bekliyor.

İlginizi Çekebilir
Enflasyonu düşürme konusunda ECB’ye güven arttı Enflasyonu düşürme konusunda ECB'ye güven arttı 30 Eylül 2024 17:23
SON DAKİKA: Altın fiyatları rüzgarı hız kesti! 30 Eylül 2024 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın ne kadar? SON DAKİKA: Altın fiyatları rüzgarı hız kesti! 30 Eylül 2024 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın ne kadar? 30 Eylül 2024 12:14
Emtia piyasasına Fed ve Çin desteği Emtia piyasasına Fed ve Çin desteği 30 Eylül 2024 11:34
İngiltere’de konut fiyatları son 2 yılın en hızlı yükselişini kaydetti İngiltere'de konut fiyatları son 2 yılın en hızlı yükselişini kaydetti 30 Eylül 2024 11:30
Hizmet üretici enflasyonu ağustosta arttı Hizmet üretici enflasyonu ağustosta arttı 30 Eylül 2024 10:14
Petrol fiyatları jeopolitik tansiyonun yükselmesiyle artıyor Petrol fiyatları jeopolitik tansiyonun yükselmesiyle artıyor 30 Eylül 2024 09:46
Küresel piyasalar karışık seyrediyor Küresel piyasalar karışık seyrediyor 01 Ekim 2024 08:29
TCMB’nin TL depo alım ihalesinin teklif tutarı belli oldu TCMB'nin TL depo alım ihalesinin teklif tutarı belli oldu 01 Ekim 2024 15:51
Küresel piyasalar yoğun veri haftasına temkinli başladı Küresel piyasalar yoğun veri haftasına temkinli başladı 30 Eylül 2024 09:11
Fed Başkanı Powell’dan faiz indirimi sinyali Fed Başkanı Powell'dan faiz indirimi sinyali 01 Ekim 2024 09:09
ABD’nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı 28 Eylül 2024 10:20
ABD’de mal ticareti açığı azaldı ABD'de mal ticareti açığı azaldı 27 Eylül 2024 16:37
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler