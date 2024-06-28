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BoE faiz indirimi için tarih verildi

İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) eski Para Politikası Kurulu üyesi Michael Saunders, BoE'nin muhtemelen ağustos ayında faiz indirimine gidebileceğini açıkladı.

Oluşturma Tarihi 28 Haziran 2024 08:53

Son Güncelleme Tarihi 28 Haziran 2024 08:59

İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) eski Para Politikası Kurulu üyesi Michael Saunders, BoE'nin yakında, "muhtemelen Ağustos ayında" faiz oranlarını düşürmesni beklediğini söyledi.

BoE'nin 2016 ve 2022 yılları arasında PPK üyesi olan Saunders, Küresel Piyasalar Forumu'na (GMF) yaptığı açıklamada, "Veriler iyi olursa yakın zamanda indirime gideceklerinin açıkça sinyalini verdiler" dedi.

"BU YIL İKİ İLA ÜÇ İNDİRİM BEKLİYORUM"

Saunders, merkez bankasının piyasaları hazırlamak için yeterince çaba harcadığını belirtti. Oxford Economics'in kıdemli danışmanlarından Saunders, İşçi Partisi'nin seçimlerde büyük bir galibiyet almasıyla piyasaların rahatlayacağını tahmin ederek şunları söyledi: "Piyasalar ve yatırımcılar Muhafazakar hükümetin sonunu görmekten üzülmeyecekler."

Saunders, BoE'nin 2025 sonuna kadar 25 baz puanlık artışlarla yedi kez faiz indirimi yapacağını ve nakit faiz oranının %3,5'lik nötr oranına "yakın" olacağını öngörüyor.

Saunders "Bu yıl iki ila üç indirim bekliyorum, geri kalanı gelecek yıl - yine biraz aylık verilere bağlı" dedi.

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