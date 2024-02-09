BoE üyesi: Faiz artırımı enflasyonun kalıcı bir şekilde yavaşlamasını sağlamak için gerekli

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Para Politikası Kurulu üyesi Catherine Mann Perşembe günü yaptığı bir konuşmada manşet enflasyon dinamiklerinin iyi bir enflasyon ölçütü olmadığını belirtti.



Mann "Orta vadeli enflasyon beklentilerine ilişkin değerlendirmem, mal ve hizmet enflasyonu arasındaki farklar ve son dönemdeki yavaşlamaya rağmen bu kategorilerin %2'lik hedefle tutarlı kalıplara ne kadar hızlı döneceği ve bu kalıplarda ne kadar sürdürüleceğinin sorgulanmasına neden olan bir dizi veri ve araştırma tarafından önemli ölçüde bilgilendirilmiştir" dedi.



Mann, BoE'nin son toplantısında faiz oranlarının çeyrek puan artırılması yönünde oy kullandığını ve bunun "enflasyonun kalıcı bir şekilde yavaşlamasını sağlamak için gerekli olduğuna" karar verdiğini de belirtti.