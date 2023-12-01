CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Gündem BoE üyesi: Faizlerin uzun süre yüksek kalması gerekebilir

BoE üyesi: Faizlerin uzun süre yüksek kalması gerekebilir

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Para Politikası Komitesi üyesi Megan Greene, faiz oranlarının uzun süre sabit kalması gerekebileceğini söyledi.

Oluşturma Tarihi 01 Aralık 2023 09:02

Son Güncelleme Tarihi 01 Aralık 2023 09:02

Yüksek borçlanma maliyetlerinin bazı zayıf faaliyet belirtilerini şiddetlendirerek borçlanma maliyeti kararlarını "daha hassas" hale getirme riskinin arttığını kabul eden İngiltere Merkez Bankası (BoE) Para Politikası Komitesi üyesi Megan Greene, "Ancak çıktı verileri karışık olmaya devam ediyor ve enflasyonun sürekliliği konusunda daha fazla endişelenmeye devam ediyorum" dedi.

Greene son iki toplantıda faiz artırımına devam edilmesi yönünde oy kullandı.

Para politikasında çok az şey yapmanın çok fazla şey yapmaktan daha büyük bir risk olduğunu ifade eden Greene, geçen hafta yayınlanan beklenenden daha güçlü bir satın alma yöneticileri anketinin ve dirençli tüketici güveninin ekonominin düşünülenden daha güçlü olabileceğini gösterdiğini söyledi.

Greene, "Bence sadece beklenenden daha zayıf bir faaliyet riski değil, aynı zamanda beklenenden daha güçlü bir faaliyet riski de var ve bu yüzden enflasyona odaklanmaya devam ediyorum" dedi.

İlginizi Çekebilir
Morgan Stanley ekonomisti enflasyon için tarih verdi Morgan Stanley ekonomisti enflasyon için tarih verdi 30 Kasım 2023 09:23
FTX varlık satışı için mahkemeden yetki aldı FTX varlık satışı için mahkemeden yetki aldı 30 Kasım 2023 09:53
ABD Hazine Bakan Yardımcısı’ndan kripto şirketlerine uyarı ABD Hazine Bakan Yardımcısı'ndan kripto şirketlerine uyarı 30 Kasım 2023 09:17
OPEC+ kesinti kararını tartışacak OPEC+ kesinti kararını tartışacak 30 Kasım 2023 09:12
Küresel piyasalar karışık seyrediyor Küresel piyasalar karışık seyrediyor 30 Kasım 2023 09:12
Almanya bütçe açığı ile karşı karşıya kaldı Almanya bütçe açığı ile karşı karşıya kaldı 30 Kasım 2023 09:09
EMEKLİ, MEMUR ZAMMI 2024 SON DAKİKA: 5 aylık fark tablosu hesaplandı! EMEKLİ, MEMUR ZAMMI 2024 SON DAKİKA: 5 aylık fark tablosu hesaplandı! 29 Kasım 2023 19:22
Borsa güne yatay seyirle başladı Borsa güne yatay seyirle başladı 30 Kasım 2023 10:05
Altının kilogram fiyatı 1 milyon 880 bin liraya geriledi Altının kilogram fiyatı 1 milyon 880 bin liraya geriledi 29 Kasım 2023 17:37
OPEC+ üretim kesintileri pazar payını tehlikeye atabilir OPEC+ üretim kesintileri pazar payını tehlikeye atabilir 29 Kasım 2023 16:38
ABD beklentilerin üzerinde büyüdü ABD beklentilerin üzerinde büyüdü 29 Kasım 2023 16:33
Bankacılık sektörünün aktifleri arttı Bankacılık sektörünün aktifleri arttı 29 Kasım 2023 15:09
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.002,40
%0,2396
ALTIN
1.000,00
%0
BORSA
996,37
%-0,363
DOLAR
991,16
%-0,8838
EURO
1.001,51
%0,151
ALTIN
998,57
%-0,1426
BORSA
999,31
%-0,0693
DOLAR
999,36
%-0,0637
EURO
1.025,20
%2,5196
ALTIN
1.055,79
%5,5791
BORSA
1.014,79
%1,4789
DOLAR
1.048,41
%4,8414
EURO
1.759,53
%75,9534
ALTIN
1.575,43
%57,5428
BORSA
1.541,75
%54,1754
DOLAR
1.602,86
%60,2859
EURO
BİST En Aktif Hisseler