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BoE üyesi Greene, faiz indirimleri için temkinli yaklaşım çağrısında bulundu

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Para Politikası Kurulu üyesi Megan Greene, faiz indirimleri için temkinli yaklaşım çağrısında bulundu.

Oluşturma Tarihi 25 Eylül 2024 15:01

Son Güncelleme Tarihi 25 Eylül 2024 15:01

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Para Politikası Kurulu üyesi Megan Greene, BoE'nin uzun vadeli enflasyon baskıları riski nedeniyle faiz oranlarını düşürme konusunda temkinli bir yaklaşım benimsemesi gerektiğini söyledi.

BoE'nin Ağustos ayında faiz oranlarını düşürmeye başlama kararına karşı oy kullanan Greene, "Para politikasını gevşetmeye yönelik temkinli ve istikrarlı bir yaklaşımın uygun olduğuna inanıyorum" dedi.

BoE, Ağustos ayındaki faiz indirimi sırasında enflasyon için üç senaryo ortaya koymuş ve bu senaryolar enflasyondaki sürekliliğin farklı derecelerini yansıtmıştı.

Greene, BoE'nin ana tahminleri için temel olarak kullanılan orta senaryonun en olası senaryo olduğunu düşündüğünü, ancak yüksek kalıcılık senaryosunun düşük kalıcılık senaryosuna göre daha büyük bir şans gördüğünü belirtti.

Greene, hizmet enflasyonunun bazı unsurlarının geçtiğimiz yıl neredeyse hiç yavaşlamadığını, ücret artışının ise BoE'nin standart ekonomik modellerinin öngördüğünden daha hızlı kaldığını ifade etti.

Greene ayrıca, zayıf tüketici talebinin merkez bankasının öngördüğünden daha fazla toparlanabileceği riskini de vurguladı.

Greene, faaliyete yönelik risklerin yukarı yönlü olduğuna inandığını belirterek bunun da da uzun vadeli nötr oranın daha yüksek olduğunu ve her şey eşit olduğunda, politika duruşunun düşünüldüğü kadar kısıtlayıcı olmadığını gösterebildiğine işaret etti.

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