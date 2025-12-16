CANLI BORSA
BofA'dan borsada yapay zekalı yükseliş uyarısı

Bank of America (BofA) S&P 500’ün 2026’yı 7.100 puanda kapatabileceğini belirterek, yapay zekalı yükselişlere karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

ABD merkezli çok uluslu bankacılık devi Bank of America (BofA) S&P 500'de yapay zekalı yükselişlere karşı uyarılarda bulundu.

BofA'nın ABD Hisse Senedi ve Kantitatif Strateji Bölüm Başkanı Savita Subramanian, S&P 500'ün 2026'yı 7.100 puanda kapatacağını söyledi. Subramanian, bu yılki yükselişin, gelecek yıl devam etmeyebilecek yapay zeka sıçramalarından kaynaklandığını belirterek, "Ve asıl sebep, şu anda piyasanın büyük bir bölümünü oluşturan S&P hisselerinin ekonomik olarak hassas şirketler olmaması. Bunlar gerçekten yapay zeka şirketleri, hayallerin peşinden koşulan şirketler ve bunların 2026'da biraz düşüş yaşayabileceğini düşünüyoruz" dedi.

Yapay zeka yükselişlerinden kaynaklanan bu yılki yukarı yönlü potansiyelin büyük bir kısmının gelecek yıl "önemli bir değerleme düşüşüne" yol açacağını dile getiren Subramanian ayrıca yapay zekanın işgücü piyasası üzerindeki etkisine ilişkin endişelerine atıfla daha fazla tüketicinin zarar görmeye başlayacağını belirtti.

"Şu anda gerçekten bir taraf seçmeniz gereken bir noktadayız. Yani, ya yapay zeka hisseleri her şeydir, ama eğer öyleyse, bir sürü işi ortadan kaldıracaklar, bu da gelecek yıl tüketimin sekteye uğrayabileceği anlamına geliyor. Yani, şu anda her şeyin en iyisini fiyatlandırdığımız fikrinden endişeleniyorum," diye konuştu.

