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BoJ Başkanı Ueda, parasal teşviki düşürme sinyali verdi

Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda, parasal teşviki düşürmenin sinyali verdi

Oluşturma Tarihi 09 Nisan 2024 09:53

Son Güncelleme Tarihi 09 Nisan 2024 09:53

Japonya Merkez Bankası Başkanı Kazuo Ueda, enflasyon eğiliminin artmaya devam etmesi halinde merkez bankasının parasal teşviki daha da azaltmayı düşünmesi gerektiğini söyledi. Ueda, bu yılın sonlarında piyasa beklentileri doğrultusunda başka bir faiz artışı ihtimalinin sinyalini verdi.

Parlamentoda konuşan Ueda, trend enflasyonun henüz %2 hedefine ulaşmaması nedeniyle merkez bankasının şimdilik aşırı gevşek para politikasını sürdürmesi gerektiğini belirtti.

Bu yılki ücret görüşmelerinde şu ana kadar görülen güçlü maaş artışlarının muhtemelen hane halkı gelirini ve tüketimini artıracağını kaydeden Ueda, Japonya'nın ekonomik görünümüne ilişkin iyimser bir görünüm sunacağını ifade etti.

Ueda yaptığı açıklamada, "Ekonomi ve fiyat koşulları mevcut tahminlerimiz doğrultusunda hareket ederse enflasyon eğilimi kademeli olarak hızlanacak. Eğer öyleyse, teşvikin derecesini azaltmayı düşünmeliyiz" dedi. Ancak Ueda bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğinin gelecek verilere bağlı olacağının altını çizdi.

Ueda ayrıca BoJ'un bundan sonra kısa vadeli faiz oranlarını ne zaman ve nasıl ayarlayacağı konusunda aklında önceden belirlenmiş bir fikrinin olmadığını söyledi.

BoJ bir sonraki politika toplantısını 25-26 Nisan'da gerçekleştirecek.

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