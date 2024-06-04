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BOJ Başkanı Ueda: Riskler değişirse faiz seviyesini değiştiririz

Japonya Merkez Bankası (BOJ) Başkanı Kazuo Ueda, ekonomik fiyat görünümü veya risklerinde değişmesi durumunda faiz seviyesinde değişikliğe gidebileceklerini açıkladı.

Oluşturma Tarihi 04 Haziran 2024 09:31

Son Güncelleme Tarihi 04 Haziran 2024 09:36

Japonya Merkez Bankası (BOJ) Başkanı Kazuo Ueda, enflasyonun tahminleri doğrultusunda hızlanması halinde merkez bankasının parasal desteğin derecesini ayarlayacağını söyledi.

"OPERASYONLAR YAPMAYA HAZIRIZ"

Ueda parlamentoda yaptığı açıklamada, "Ekonomik ve fiyat görünümümüz veya riskler değişirse, bu da faiz oranlarının seviyesini değiştirmek için bir neden olacaktır" dedi.

"Temel duruşumuz piyasaların uzun vadeli faiz oranlarını belirlemesine izin vermektir" diye konuşan Ueda, tahvil alım operasyonlarında büyük bir dağınıklık yaşanmaması için tahvil alımlarında mevcut hızı koruduklarını, uzun vadeli oranlarda sert yükselişler olması halinde çevik piyasa operasyonları yapmaya hazır olduklarını vurguladı.

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