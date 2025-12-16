BoJ faizi 30 yılın en yüksek seviyesine çıkarmaya hazırlanıyor

CANLI BORSA
Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) faiz oranlarını 30 yılın en yüksek seviyesine çıkarması bekleniyor.

Oluşturma Tarihi 16 Aralık 2025 10:40

Son Güncelleme Tarihi 16 Aralık 2025 10:55

Japonya Merkez Bankası (BOJ) cuma günü politika faizi kararını açıklayacak. BoJ'un gösterge faiz oranlarını 1995'ten bu yana en yüksek seviyeye çıkarması bekleniyor.

Japonya Merkez Bankası (BOJ) Başkanı Kazuo Ueda'nın, politika faizini yüzde 0,5'ten yüzde 0,75'e yükselterek son otuz yılın zirvesine çıkaracağı öngörülüyor.

Maliye Bakanı Satsuki Katayama bugün gazetecilere yaptığı açıklamada, "Hükümet ile BOJ arasında ekonomiye ilişkin görüş farkı yok" diyerek yönetimin yüzde 0,75'lik bir artırıma toleranslı olduğunun sinyalini verdi.

BOJ politika yapıcıları, faiz oranlarını ekonomi için nötr kabul edilen seviyelere, yani merkez bankasının tahmin ettiği yüzde 1 ila yüzde 2,5 aralığına yaklaştırırken temkinli davranacaklarının sinyalini verdi.

Ancak analistler, Ueda'nın ithalat maliyetlerini ve genel enflasyonu artıran yeni bir yen düşüşü dalgasını tetiklememek için sert sinyaller verme baskısı altında olduğunu belirtiyor.

BİST En Aktif Hisseler