BOJ üyelerinden şahin tutum bekleniyor

Japonya Merkez Bankası yönetim kurulu üyeleri Nisan ayı politika toplantısında ezici bir çoğunlukla şahinleşti ve birçoğu enflasyonun aşırı yükselmesi riskini önlemek için faiz oranlarının istikrarlı bir şekilde artırılması gerektiğini söyledi.

Bugün açıklanan tutanaklara göre, bazı üyeler enflasyonun BOJ'un %2'lik hedefini kalıcı olarak koruması ve hatta aşması ihtimalinin artması üzerine faiz artırımlarının beklenenden daha hızlı gerçekleşebileceğini düşünüyor.

Bir üye, "Zayıflayan yen ortamında enflasyonun ana eğilimi baz senaryodan yukarı doğru sapmaya devam ederse, para politikasının normalleşme hızının artması oldukça olasıdır" dedi.

BOJ Nisan toplantısında faiz oranlarını sıfıra yakın tuttu ve enflasyonun 2027'nin başlarına kadar %2'ye yakın seyredeceğini öngören yeni çeyreklik tahminler üreterek bu yılın ilerleyen dönemlerinde borçlanma maliyetlerini artırmaya hazır olduğunun sinyalini verdi.

Tutanaklarda yer alan görüşlerin çoğu, faiz oranlarının istikrarlı bir şekilde artırılması ve BOJ'un tahvil alımlarının boyutunun gelecekte bir zamanda azaltılmasının düşünülmesi gerektiği yönündeydi.

Bir üye, BOJ'un fiyat hedefine sürdürülebilir bir şekilde ulaşıldığında "süreksiz ve hızlı" bir şekilde faiz artırmaya zorlanmaktan kaçınmak için faizleri ılımlı bir şekilde artırmayı düşünmesi gerektiğini söyledi.

Tutanaklarda, BOJ'un büyüme ve fiyat tahminlerine ulaşma olasılığı arttıkça faiz oranlarını "zamanında ve uygun bir şekilde" artırması gerektiği de belirtildi.