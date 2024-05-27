BOJ'un faizi yüzde 0,5'e çıkarabileceği öngörüldü

Japonya Merkez Bankası politika kurulunun eski üyesi Takako Masai, ekonomik koşulların aşağı yukarı aynı seyri izlemesi halinde Japonya Merkez Bankası'nın gösterge faiz oranını yıl sonuna kadar %0,5'e kadar yükseltme imkanı olduğunu savundu.

Masai, Bloomberg TV'ye verdiği demeçte, "Bu gerçekten reel ekonomiye bağlı, ancak ekonomik beklentiler mevcut durumdaki gibi kalırsa, bence bir ya da iki artış daha iyi olur, %0,5 gibi bir oranla sonuçlanır" dedi.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ SON İKİ YILDA DEĞİŞTİ

Masai, kurumsal ve hanehalkı enflasyon beklentilerinin, fiyatların son iki yılda yükselmesiyle birlikte değiştiğini söyledi. "BOJ her şeyin yolunda olduğundan emin olmak istiyor, ancak aynı zamanda zayıf yen olan yan etkiyle de uğraşmak zorundalar" diye konuşan "İşin iyi tarafı, şirketler iyi sonuçlar elde ediyor ve geleceğe yatırım yapmak için yeterli kapasiteye sahipler" ifadelerini kullandı.

Masai, merkez bankasının son politika toplantılarındaki görüşlerinin özeti ve liderlerinin yorumları da dahil olmak üzere son iletişimlerine dayanarak, yetkililerin devlet tahvili getiri eğrisini daha da dikleştirmeye odaklanmış göründüğünü de söyledi.