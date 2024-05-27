CANLI BORSA
Anasayfa Finans Gündem BOJ'un faizi yüzde 0,5'e çıkarabileceği öngörüldü

BOJ'un faizi yüzde 0,5'e çıkarabileceği öngörüldü

Japonya Merkez Bankası (BOJ) politika kurulunun eski üyesi Takako Masai, BOj'un yıl sonuna kadar faizi yüzde 0,5'e çıkarabileceğini açıkladı.

Oluşturma Tarihi 27 Mayıs 2024 08:52

Son Güncelleme Tarihi 27 Mayıs 2024 08:52

Japonya Merkez Bankası politika kurulunun eski üyesi Takako Masai, ekonomik koşulların aşağı yukarı aynı seyri izlemesi halinde Japonya Merkez Bankası'nın gösterge faiz oranını yıl sonuna kadar %0,5'e kadar yükseltme imkanı olduğunu savundu.

Masai, Bloomberg TV'ye verdiği demeçte, "Bu gerçekten reel ekonomiye bağlı, ancak ekonomik beklentiler mevcut durumdaki gibi kalırsa, bence bir ya da iki artış daha iyi olur, %0,5 gibi bir oranla sonuçlanır" dedi.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ SON İKİ YILDA DEĞİŞTİ

Masai, kurumsal ve hanehalkı enflasyon beklentilerinin, fiyatların son iki yılda yükselmesiyle birlikte değiştiğini söyledi. "BOJ her şeyin yolunda olduğundan emin olmak istiyor, ancak aynı zamanda zayıf yen olan yan etkiyle de uğraşmak zorundalar" diye konuşan "İşin iyi tarafı, şirketler iyi sonuçlar elde ediyor ve geleceğe yatırım yapmak için yeterli kapasiteye sahipler" ifadelerini kullandı.

Masai, merkez bankasının son politika toplantılarındaki görüşlerinin özeti ve liderlerinin yorumları da dahil olmak üzere son iletişimlerine dayanarak, yetkililerin devlet tahvili getiri eğrisini daha da dikleştirmeye odaklanmış göründüğünü de söyledi.

İlginizi Çekebilir
İngiltere’de perakende satışlar geriledi İngiltere'de perakende satışlar geriledi 24 Mayıs 2024 09:51
Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geliyor! Akaryakıt fiyatları ne kadar olacak? Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geliyor! Akaryakıt fiyatları ne kadar olacak? 24 Mayıs 2024 09:27
SEC’ten Ethereum kararı SEC'ten Ethereum kararı 24 Mayıs 2024 09:14
Fed üyesi Bostic: Enflasyonda ’endişe noktası’nı aşmadık Fed üyesi Bostic: Enflasyonda 'endişe noktası'nı aşmadık 24 Mayıs 2024 09:06
JPMorgan: Hindistan ve Japonya Asya piyasalarındaki iki parlak nokta JPMorgan: Hindistan ve Japonya Asya piyasalarındaki iki parlak nokta 24 Mayıs 2024 08:58
Bakır fiyatının 40.000 dolara ulaşması bekleniyor Bakır fiyatının 40.000 dolara ulaşması bekleniyor 24 Mayıs 2024 08:53
Yellen hayat pahalılığındaki ’önemli’ artışlardan endişeli Yellen hayat pahalılığındaki 'önemli' artışlardan endişeli 24 Mayıs 2024 08:48
Japonya’da enflasyon hızı yavaşladı Japonya'da enflasyon hızı yavaşladı 24 Mayıs 2024 08:43
New York borsası yükselişle açıldı New York borsası yükselişle açıldı 24 Mayıs 2024 17:32
DoubleLine Capital’in CEO’su Gundlach ABD’de resesyon bekliyor DoubleLine Capital'in CEO'su Gundlach ABD'de resesyon bekliyor 24 Mayıs 2024 08:37
Navlun fiyatlarında artış hız kesmeden sürüyor Navlun fiyatlarında artış hız kesmeden sürüyor 24 Mayıs 2024 09:02
Şili Merkez Bankası faiz indirimini sürdürdü Şili Merkez Bankası faiz indirimini sürdürdü 24 Mayıs 2024 09:10
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.004,16
%0,4155
ALTIN
1.000,00
%0
BORSA
999,14
%-0,0863
EURO
998,91
%-0,1091
DOLAR
1.251,44
%25,1437
ALTIN
1.003,11
%0,3107
BORSA
1.109,52
%10,9515
EURO
1.107,46
%10,7464
DOLAR
1.325,65
%32,5654
ALTIN
1.098,79
%9,8786
BORSA
1.137,48
%13,748
EURO
1.118,28
%11,8283
DOLAR
2.239,65
%123,9652
ALTIN
2.411,17
%141,1173
BORSA
1.757,71
%75,7714
EURO
1.713,45
%71,3446
DOLAR
BİST En Aktif Hisseler