Boston Consulting Group: Banka değerlemeleri beş yıl içinde 7 trilyon dolar artabilir

Boston Consulting Group bugün yayınladığı bir raporda, küresel bankaların büyümeyi teşvik etmek ve verimliliği artırmak için önemli adımlar atmaları halinde önümüzdeki beş yıl içinde değerlerini toplam 7 trilyon dolar artırabileceklerini söyledi.

BCG, engellere rağmen büyümeyi sürdürmeleri ve fiyat-defter oranlarını iyileştirmeleri halinde kredi verenlerin mevcut değerlerini kabaca iki katına çıkarabileceklerini vurgulayarak, "Bankacılık sektörüne ilişkin kötümserliğin en büyük nedeni karlılıktaki önemli düşüş oldu" dedi.

BCG, üretkenliğe yatırım yapsalar ve işlerini radikal bir şekilde basitleştirseler bile, banka karlarının daha yüksek sermaye gereksinimleri ve fintech'ler gibi yeni oyuncuların artan rekabeti nedeniyle baskı altında kalacağını söyledi ve, "Bankaların küresel finansal kriz öncesindeki karlılık seviyelerine ve değerlemelerine geri dönmeleri olası değil" dedi.