New York Ekonomi Kulübü tarafından düzenlenen bir etkinlikte konuşan ABD Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Lael Brainard, "Ekonomi, önemli istihdam kaybı olmaksızın enflasyonun düşmeyeceği tahminlerine meydan okuyor. Daha bugün, ekonominin esnek bir istihdam piyasası eşliğinde ılımlı enflasyon yolunda olduğuna dair yeni ve cesaret verici kanıtlar gördük." dedi.

Brainard, ABD'de resesyona ilişkin tekrarlanan tahminlerin de gerçekleşmediğini belirterek, dün açıklanan tüketici fiyatlarında görülen yüzde 3,00'lük artışın, işsizlik artsa bile pandemi öncesi normlarla uyumlu olduğuna dikkat çekti.

Brainard, "Ekonomimiz çok dirençli olmaya devam ediyor ve güçlü bir iş piyasası ile enflasyonun düştüğünü görüyoruz" diye konuştu.