CANLI BORSA
Anasayfa Finans Gündem Bundesbank Başkanı'ndan faiz yorumu

Bundesbank Başkanı'ndan faiz yorumu

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Joachim Nagel, "ECB bir faiz oranı patikasına bağlı kalamaz" dedi.

Oluşturma Tarihi 24 Nisan 2024 14:35

Son Güncelleme Tarihi 24 Nisan 2024 14:35

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Joachim Nagel, Avro Bölgesi'nde enflasyonun hala inatçı olabileceğini belirterek, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) haziran ayında faizlerde olası ilk indirimden sonra ne olacağı konusunda taahhütte bulunamayacağını söyledi.

Nagel, Berlin'deki DZ Bank Sermaye Piyasaları Konferansı'nda yaptığı konuşmada, enflasyon ve ECB'nin para politikasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Verilerin ECB'nin haziran ayında yapılacak toplantısına kadar yüzde 2'lik enflasyon hedefine ulaşılması noktasında güveni artırması halinde Bankanın haziranda bir faiz indiriminden yana olacağını belirten Nagel, "Ancak böyle bir hamle mutlaka bir dizi faiz indirimi gerektirmeyecektir." dedi.

ECB Yönetim Konseyi Üyesi de olan Nagel, "Mevcut belirsizlik göz önüne alındığında, önceden belirli bir faiz oranı patikası taahhüt edemeyiz." ifadesini kullandı.

Nagel, özellikle hala güçlü ücret artışı kaynaklı hizmet enflasyonu konusunda endişeli olduğunu belirterek, enflasyonun zamanında ve sürdürülebilir bir şekilde hedefe döneceğine henüz tam olarak ikna olmadığını dile getirdi.

Bundesbank Başkanı Nagel, haziran ayına kadar enflasyon patikasına ilişkin "çok daha fazla şey" bilineceğini de sözlerine ekledi.

Orta vadede yüzde 2 enflasyon hedefleyen ECB'nin tahminlere göre bu hedef uzak değil.

Avrupa İstatistik Ofisi verilerine göre, Avro Bölgesi'nde şubatta yüzde 2,6 olan yıllık enflasyon martta yüzde 2,4'e geriledi.

ECB, Temmuz 2022'den bu yana art arda 10 toplantıda faiz oranlarını toplamda 450 baz puan artırmıştı. Eylül 2023'teki toplantısında mevduat faizini yüzde 4'e yükselten Banka, ekim, aralık, ocak, mart ve nisan toplantılarında değişikliğe gitmedi.

ECB'nin ilk faiz indirimine doğru ilerlediği dikkati çekiyor.

ECB Başkanı Christine Lagarde, 19 Nisan'da yaptığı açıklamada, ECB'nin enflasyonun yüzde 2 hedefine sürdürülebilir bir şekilde yaklaştığı yönünde güveninin daha da artması halinde para politikasında gevşemeye gidilmesinin uygun olacağını, faiz oranının seyri konusunda önceden bir taahhütte bulunulmadığını ifade etmişti.

Lagarde, 20 Mart'ta da Bankanın muhtemelen Haziran 2024'te ilk faiz indirimine karar vermek için yeterli güvenceye sahip olacağını belirterek, "İlk faiz indiriminden sonra faizlerin izleyeceği yolu önceden taahhüt edemiyoruz." demişti.

Almanya, İtalya, Hollanda, Slovakya, İspanya, İrlanda ve Yunanistan merkez bankası başkanları, faiz indirimi için haziran ayını işaret etmişti.

Avrupa Merkez Bankası, faiz oranlarını belirlemek için 6 Haziran'da toplanacak.

İlginizi Çekebilir
Japon finans kuruluşunda 1,2 milyon para transferi gecikti Japon finans kuruluşunda 1,2 milyon para transferi gecikti 24 Nisan 2024 08:55
Norveçli fon şirketinden dikkat çeken iddia Norveçli fon şirketinden dikkat çeken iddia 24 Nisan 2024 08:52
Elektrikli hibrid otomobil satışlarının rekor kırması bekleniyor Elektrikli hibrid otomobil satışlarının rekor kırması bekleniyor 24 Nisan 2024 08:48
Dünyada elektrikli araç satışlarında güçlü artış öngörülüyor Dünyada elektrikli araç satışlarında güçlü artış öngörülüyor 23 Nisan 2024 14:05
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 24 Nisan 2024 10:16
Almanya’da şirket faaliyetleri büyümeye geri göndü Almanya'da şirket faaliyetleri büyümeye geri göndü 23 Nisan 2024 13:59
İngiltere’de hizmet sektörü aktivitesi büyüdü İngiltere'de hizmet sektörü aktivitesi büyüdü 23 Nisan 2024 12:38
Altının ons fiyatı 2 bin 300 doların altına geriledi Altının ons fiyatı 2 bin 300 doların altına geriledi 23 Nisan 2024 11:56
Brent petrolde ’Orta Doğu’ etkisi sürüyor Brent petrolde 'Orta Doğu' etkisi sürüyor 23 Nisan 2024 10:10
Türkiye ile Irak arasında 26 anlaşma imzalandı Türkiye ile Irak arasında 26 anlaşma imzalandı 23 Nisan 2024 09:36
Japonya’da çekirdek enflasyon ölçümü geriledi Japonya'da çekirdek enflasyon ölçümü geriledi 23 Nisan 2024 09:28
Altının gramı 2 bin 416 liradan işlem görüyor Altının gramı 2 bin 416 liradan işlem görüyor 23 Nisan 2024 10:56
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.009,52
%0,9524
BORSA
997,23
%-0,2772
DOLAR
997,17
%-0,2827
ALTIN
996,25
%-0,3749
EURO
1.019,77
%1,9773
BORSA
1.118,87
%11,8867
DOLAR
1.248,73
%24,8725
ALTIN
1.103,13
%10,3129
EURO
1.068,64
%6,8636
BORSA
1.129,80
%12,9798
DOLAR
1.322,78
%32,2781
ALTIN
1.130,93
%13,0933
EURO
1.942,58
%94,2582
BORSA
1.731,09
%73,1088
DOLAR
2.234,80
%123,4799
ALTIN
1.747,60
%74,7597
EURO
BİST En Aktif Hisseler