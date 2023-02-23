Çekya Başbakanı Petr Fiala, yarın birinci yılını dolduracak Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin basına açıklamada bulundu.

Fiala, Çek ordusunun Ukrayna'ya 89 tank, 226 zırhlı araç, 39 obüs, 1,5 milyon mermisi, 60 bin adet roket, 33 adet çok başlıklı roketatar ve 900 metre köprü yapı malzemesi sağladığı bilgisini paylaştı.

Ülkesinin Kiev yönetimine yaptığı askeri yardımları detaylı bir şekilde aktaran Fiala, Çekya hükümetinin, Ukrayna ordusu ve savunma sanayisine 1,8 milyar dolar (40 milyar Çek korunası) tutarında silah yardımında bulunduğunu ifade etti.

Çekya Başbakanı Fiala, dün Polonya'nın başkenti Varşova'da Bükreş Dokuzlusu (B9) ülkelerin liderleri ve ABD Başkanı Joe Biden'ın da bulunduğu toplantıya katılmıştı.