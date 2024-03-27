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Çin ABD'yi DTÖ'ye şikayet etti

Çin, elektrikli araç sübvansiyonları için ayrımcı şartlar getirdiğini söylediği ABD'ye karşı Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayette bulundu.

Oluşturma Tarihi 27 Mart 2024 09:00

Son Güncelleme Tarihi 27 Mart 2024 09:00

Çin Ticaret Bakanlığı Çin'in elektrikli araç sübvansiyonları için ayrımcı şartlar getirdiğini söylediği ABD'ye karşı Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayette bulunmasına dair yaptığı bu hamleye neyin yol açtığını açıklamadı. Ancak 1 Ocak'ta yürürlüğe giren yeni bir ABD kuralı uyarınca, elektrikli otomobil alıcıları, kritik mineraller veya diğer batarya bileşenleri Çinli, Rus, Kuzey Koreli veya İranlı şirketler tarafından yapılmışsa, 3.750 ila 7.500 dolarlık vergi kredilerinden yararlanamıyor. Söz konusu krediler, ABD Başkanı Joe Biden'ın 2022 Enflasyon Azaltma Yasası olarak adlandırılan iklim mevzuatının bir parçasıdır.

Bakanlıktan yapılan açıklamada spesifik bir kısıtlamadan bahsedilmedi. Ancak yasa ve uygulama kuralları uyarınca, ABD'nin iklim değişikliğine yanıt vermek adına yeni enerji araçları için ayrımcı sübvansiyon politikaları oluşturduğunu söyledi. ABD'nin bu hamlesinin Çin ürünlerini dışladığı, adil rekabeti bozduğu ve yeni enerji araçları için küresel tedarik zincirini kesintiye uğrattığı belirtildi.

Cenevre merkezli DTÖ'ye üye ülkeler, diğer üyelerin ticari uygulamaları hakkında şikayette bulunabilir ve bir anlaşmazlık çözüm süreci yoluyla çözüm arayabilirler.

Davanın gerçek dünyadaki etkisi belirsizdir. Eğer ABD davayı kaybeder ve kararı temyize götürürse, Çin'in açtığı dava muhtemelen hiçbir yere varamayacak. Zira DTÖ'nün en yüksek mahkemesi olan Temyiz Organı, ABD'nin panele yeni yargıçların atanmasını engellediği 2019 sonundan bu yana çalışmıyor.

Çin, elektrikli araçlar için bataryalarda baskın bir oyuncu ve küreselleştikçe dünyanın köklü otomobil üreticilerine meydan okuyabilecek hızla genişleyen bir otomobil endüstrisine sahip. Çin'in gücü elektrikli araçlarda ve şirketleri batarya teknolojisinde lider konuma gelmiş durumda.

Otomobil endüstrisine yönelik potansiyel tehditten endişe duyan Avrupa Birliği, geçen yıl Çin'in elektrikli araçlara yönelik sübvansiyonlarına ilişkin kendi soruşturmasını başlattı.

Yeni ABD kuralına göre, ABD'de satışta olan 50'den fazla elektrikli araçtan sadece 13'ü vergi kredisi almaya hak kazanırken, bu sayı 2023'te yaklaşık iki düzine modele düşecek. Otomobil üreticileri, modellerini krediler için uygun hale getirecek parçaları tedarik etmek için çabalıyorlardı.

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