CANLI BORSA
Anasayfa Finans Gündem Çin AB'nin Çinli şirketlere karşı uygulamalarına soruşturma açtı

Çin AB'nin Çinli şirketlere karşı uygulamalarına soruşturma açtı

Çin Ticaret Bakanlığı, Avrupa Birliği'nin (AB) Çinli şirketlere karşı yürürlüğe koyduğu uygulamaların "adil" olup olmadığına yönelik soruşturma başlattı.

Oluşturma Tarihi 10 Temmuz 2024 15:45

Son Güncelleme Tarihi 10 Temmuz 2024 15:45

Xinhua ajansının haberine göre, Çin Makine ve Elektronik Ürünler Ticaret Odasının (CCME) talebiyle açılan Avrupa Birliği'nin (AB) Çinli şirketlere karşı yürürlüğe koyduğu uygulamaların "adil" olup olmadığına yönelik soruşturmanın 10 Ocak 2025'te sonlanması planlanıyor.

Ticaret Bakanlığı, bu soruşturmayla AB'nin güneş enerjisi, rüzgar enerjisi ve güvenlik ekipmanı gibi sektörlerde faaliyet gösteren Çinli şirketlere açtığı anti-sübvansiyon soruşturmasındaki uygulamaların inceleneceğini duyurdu.

Soruşturma sırasında bu sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin hissedarlarından anket, duruşma ve saha çalışmaları yoluyla bilgi alınması, bu şirket ve ürünlere karşı "haksız" uygulamaların incelenmesi öngörülüyor.

AB, Çin'in şirketlerine verdiği sübvansiyonların İspanya, Yunanistan, Fransa, Romanya ve Bulgaristan'da ilgili alanlarda faaliyet gösteren şirketlerle rekabette "haksız avantaj" sağlayıp sağlamadığına dair soruşturma açmıştı. Çin ise AB'nin Çinli rüzgar türbini üreticilerine yönelik soruşturmasına karşılık AB'yi "korumacılık" ve sübvansiyon tanımını "pervasızca çarpıtmakla" suçlamıştı.

AB ayrıca Romanya'da 455 megavatlık güneş enerjisi tesisi için teklif veren iki Çinli şirkete karşı soruşturma başlatmıştı.

Öte yandan Çin, 13 Haziran'da AB'nin Çinli üreticiler hakkında yürüttüğü sübvansiyon soruşturmasının ardından ülkeden ithal edilen elektrikli araçlara getirdiği ek gümrük vergileri nedeniyle Dünya Ticaret Örgütünde (DTÖ) dava açabileceği uyarısında bulunmuştu. AB ise Çin'den ithal otomobiller hakkında yürüttüğü soruşturmanın ardından 4 Temmuz'da bu ürünlere yönelik yeni gümrük vergisini yürürlüğe sokmuştu.

İlginizi Çekebilir
Hazine, dolar cinsi tahvil ihracı için yetki verdi Hazine, dolar cinsi tahvil ihracı için yetki verdi 09 Temmuz 2024 13:23
ECB üyesi Panetta: ECB kademeli olarak faizleri düşürmeye devam edebilir ECB üyesi Panetta: ECB kademeli olarak faizleri düşürmeye devam edebilir 09 Temmuz 2024 13:16
HSBC, Türkiye için büyüme beklentisini yükseltti HSBC, Türkiye için büyüme beklentisini yükseltti 09 Temmuz 2024 11:46
BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: BRENT aşağı sarktı! Araç sahipleri merak etti: 9 Temmuz 2024 benzin ve motorin fiyatları ne kadar? BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: BRENT aşağı sarktı! Araç sahipleri merak etti: 9 Temmuz 2024 benzin ve motorin fiyatları ne kadar? 09 Temmuz 2024 11:09
Morgan Stanley hisse senetleri için uyardı Morgan Stanley hisse senetleri için uyardı 09 Temmuz 2024 10:06
Brent petrol ateşkes ihtimalleriyle geriliyor Brent petrol ateşkes ihtimalleriyle geriliyor 09 Temmuz 2024 10:01
ABD’de tüketici kredileri 3 ayın en hızlı artışını kaydetti ABD'de tüketici kredileri 3 ayın en hızlı artışını kaydetti 09 Temmuz 2024 09:56
Küresel piyasalar Powell öncesi temkinli Küresel piyasalar Powell öncesi temkinli 09 Temmuz 2024 09:39
ECB üyesi Knot: Temmuz’da faiz indirimi için bir neden yok ECB üyesi Knot: Temmuz'da faiz indirimi için bir neden yok 08 Temmuz 2024 16:43
BoE üyesi Haskel: Faiz oranlarının sabit tutulmasını isterim BoE üyesi Haskel: Faiz oranlarının sabit tutulmasını isterim 08 Temmuz 2024 16:39
Euro Bölgesi’nde yatırımcı güveninde toparlanma son buldu Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveninde toparlanma son buldu 08 Temmuz 2024 15:51
Hazine 2 ihalede 19,7 milyar lira borçlandı Hazine 2 ihalede 19,7 milyar lira borçlandı 08 Temmuz 2024 15:44
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 ₺ Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.007,43
%0,743
ALTIN
1.001,98
%0,1976
EURO
1.000,91
%0,0914
DOLAR
996,09
%-0,3912
BORSA
1.296,16
%29,6156
ALTIN
1.133,46
%13,3461
EURO
1.135,11
%13,5107
DOLAR
1.029,49
%2,9493
BORSA
1.373,03
%37,3025
ALTIN
1.162,03
%16,2029
EURO
1.146,20
%14,6197
DOLAR
1.060,69
%6,0693
BORSA
2.319,68
%131,9684
ALTIN
1.795,65
%79,565
EURO
1.756,22
%75,6215
DOLAR
1.738,19
%73,8189
BORSA
BİST En Aktif Hisseler