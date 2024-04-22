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Çin kredi faiz oranlarını sabit tuttu

Çin Merkez Bankası gösterge kredi faiz oranlarını sabit tuttu.

Oluşturma Tarihi 22 Nisan 2024 08:59

Son Güncelleme Tarihi 22 Nisan 2024 08:59

Çin, piyasa beklentilerine paralel olarak gösterge borç verme faiz oranlarını (LPR) değiştirmedi. Bir yıllık kredi faiz oranı (LPR) %3,45'te, beş yıllık LPR ise %3,95'te sabit tutuldu. Ekonomistler de her iki oranın da değişmemesini bekliyordu.

Gösterge kredi faizlerinin sabit tutulması kararı, Çin'in ilk çeyrek ekonomik verilerinin cesaret verici olduğunu bildirmesinin ardından geldi ve bu da Çin'in ekonomik toparlanmaya yardımcı olmak için parasal teşvikleri serbest bırakma aciliyetini ortadan kaldırdı.

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