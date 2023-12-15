Çin Merkez Bankası likiditeyi artırdı

Çin Merkez Bankası, "bankacılık sisteminde makul ve yeterli likiditeyi korumak" amacıyla 50 milyar yuan (7,06 milyar dolar) tutarında ters geri alım operasyonu gerçekleştirdiğini ve 1,45 trilyon yuan orta vadeli kredi enjekte ettiğini duyurdu.

Orta vadeli kredilerin faizi yüzde 2,5'te tutulurken, yedi günlük ters repo faizi de yüzde 1,8'de tutuldu.

Analistler, 650 milyar yuan değerindeki MLF kredilerinin süresinin bu ay dolacağını bildirdi; bu, operasyonun bankacılık sistemine net 800 milyar yuan tutarında yeni fon enjeksiyonuyla sonuçlandığı anlamına geliyor.