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Çin Merkez Bankası temel politika faizini değiştirmedi

Çin Merkez Bankası temel politika faizini değiştirmedi, Kasım 2022'den bu yana ilk kez likidite çekti.

Oluşturma Tarihi 15 Mart 2024 09:00

Son Güncelleme Tarihi 15 Mart 2024 09:00

Çin Merkez Bankası, Kasım 2022'den bu yana ilk kez orta vadeli politika kredisi operasyonundan nakit çekerken beklentilere paralel olarak temel politika faizini değiştirmedi ve yetkililer kur istikrarına öncelik vermeye devam etti.

Çin Merkez Bankası (PBOC), bazı finans kuruluşlarına verdiği 387 milyar yuan (53,80 milyar $) değerindeki bir yıl vadeli orta vadeli borç verme kolaylığı (MLF) kredilerinin oranını bir önceki operasyona göre değiştirmeyerek %2,50'de tuttuğunu açıkladı.

Bu ay vadesi dolacak olan 481 milyar yuan değerindeki MLF kredileriyle birlikte, operasyon bankacılık sisteminden net 94 milyar yuan fon çekilmesiyle sonuçlandı.

Merkez Bankası'nın yaptığı açıklamaya göre bugün gercekleştirile kredi operasyonu, bankacılık sistemi likiditesini makul ölçüde bol tutmak için "finansal kurumların talebini tamamen karşıladı".

ANZ'de kıdemli Çin stratejisti olan Xing Zhaopeng, "Net nakit çekimi, fonların atıl kalmasının önlenmesine ilişkin hükümet çalışma raporunun içeriğini yansıtan açık bir sinyaldir. Büyük ticari bankaların mevduat faizlerini henüz düşürmediği göz önüne alındığında, yeni bir politika faizi indirimi olasılığı düşüktür" dedi.

ING Büyük Çin Baş Ekonomisti Lynn Song, "Küresel merkez bankaları faiz indirimine başlamadan önce PBOC'nin politika gevşetmesi için sınırlı bir alan olmasını bekliyoruz, zira yuan istikrarı bir politika hedefi olmaya devam ediyor ve faiz indirimi ile faiz oranı farkının daha da açılması değer kaybı baskısını artıracaktır" dedi. Song, merkez bankasının MLF oranlarını düşürmeden önce önümüzdeki aylarda zorunlu karşılık oranlarını düşürebileceğini söyledi.

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