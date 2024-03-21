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Çin Merkez Bankası: Zorunlu karşılık oranlarını indirmek için yeterli alan var

Çin Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Xuan Changneng, bankaların zorunlu karşılık oranlarını indirmek için yeterli alanlarının var olduğunu açıkladı.

Oluşturma Tarihi 21 Mart 2024 08:48

Son Güncelleme Tarihi 21 Mart 2024 08:48

Çin Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Xuan Changneng, bankaların zorunlu karşılık oranlarında (RRR) daha fazla indirim yapmak için yeterli para politikası alanı olduğunu söyledi ve ekonomiyi desteklemek için daha fazla gevşeme önlemi alınması yönündeki piyasa beklentilerinin altını çizdi.

Başkan Yardımcısı Xuan, düzenlediği basın toplantısında, "Çin'in para politikasında geniş bir alan ve zengin politika aracı rezervleri var ve RRR'yi düşürmek için hala yer var" dedi.

PBOC, Ocak ayında RRR'de son iki yılın en büyük indirimi olan 50 baz puanlık bir indirim açıkladı ve analistler, politika yapıcıların ekonomiyi daha sağlam bir zemine oturtmaya çalışması nedeniyle bu yıl en az bir indirim daha yapılabileceğine inanıyor.

Xuan, mevduat maliyetlerindeki düşüşün ve büyük ekonomilerdeki para politikalarındaki değişimin Çin'in faiz oranı politikası operasyonlarına yardımcı olacağını da vurguladı. Çin'in etkin yatırımları teşvik edeceğini ve kapasite fazlalığını gidermeye yardımcı olacağını belirten Xuan, ülkenin nominal ekonomik büyüme hedefinin 2024 yılında %8 civarında olmasını beklediğini söyledi.

Maliye Bakan Yardımcısı Liao Min de maliye politikasının 2024 büyüme hedefine ulaşmak için gerekli desteği sağlayacağını ve ülkenin kamu borcunun "uygun bir seviyede" olduğunu söyledi.

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