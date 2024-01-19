Çin Merkez Bankası'nın kredi gösterge faiz oranlarını sabit tutması öngörülüyor

Çinli Bankaların en iyi müşterilerinden tahsil edilen kredi ana faiz oranı (LPR), her ay belirlenen 18 ticari bankanın Çin Halk Bankası'na (PBOC) önerilen oranları sunmasının ardından hesaplanıyor.

Bu hafta Reuters tarafından 27 piyasa gözlemcisi arasında yapılan anket, bir katılımcı hariç tüm katılımcılar hem bir yıllık LPR hem de beş yıllık LPR oranlarınını değişmeyeceğini öngördü.

Kalan bir katılımcı ise beş yıllık LPR'de marjinal bir indirim beklerken, bir yıllık oranın sabit kalacağını öngördü.

Dünyanın en büyük ikinci ekonomisinde yeni ve ödenmemiş kredilerin çoğu %3,45 olan bir yıllık LPR'ye dayanmakta. Bu oran 2023 yılında iki kez toplam 20 baz puan düşürülmüştü.