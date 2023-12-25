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Çin yönetimi online oyunlar konusunda tutumunu yumuşattı

Çin'in yönetimi online oyunlara yönelik tutumunu yumuşattı ve bugün 105 yerli oyuna onay verdi.

Oluşturma Tarihi 25 Aralık 2023 10:04

Son Güncelleme Tarihi 25 Aralık 2023 10:04

Çin'de geçen hafta online oyun sektörüne yönelik kısıtlamaları sıkılaştırma adımının 80 milyar dolarlık bir çöküşe yol açmasının ardından Çin yönetiminin tutumunu yumuşattığı değerlendirildi.

İzin veriler oyunlar arasında, Pekin'in yeni kuralları nedeniyle zor durumda kalan Çin'in önde gelen iki oyun yayıncısı Tencent Holdings Ltd. ve NetEase Inc. tarafından işletilenler de bulunuyor.

Çin Ulusal Basın ve Yayın İdaresi Cumartesi günü yaptığı açıklamada, kuralları iyileştirmek için şirketler ve oyuncular da dahil olmak üzere paydaşlardan gelen geri bildirimleri dinleyeceğini söyledi.

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