Goldman analistlerinin Çinli bankaların temettü ödemelerinin yetersiz kalabileceği yönündeki raporlarından günler sonra, Citigroup, UBS Group AG ve Daiwa Capital'deki meslektaşları, bankaların sorunlu yerel yönetim borçları ve daha az harç, ücret geliri elde etme baskılarına dayanacaklarını ve temettü ödemelerini azaltmayacaklarını savundular.

Goldman, Çin devlet medyasında eleştirilere yol açan, 4 Temmuz tarihli raporunda Çin bankaları için hedef fiyatlarını ve sektör için tavsiyelerini düşürdükten sonra, ICBC ve Agricultural Bank of China için "sat" tavsiyesini devam ettiren tek yatırım bankası olmuştu. Bloomberg tarafından derlenen verilere göre, ICBC için 24 yatırım bankası veya arası kurum "al" veya "ağırlığını artır" tavsiyesinde bulunuyorlar.

Daiwa'nın bankacılık analisti Michael Zeng, "Maliye Bakanlığı, kamu bankalarının çoğunda kontrolü elinde tutan hissedarlar olarak Çin bankalarının temettü ödeme oranlarını istikrarlı tutmalarını özendiriyor. Nakit temmettüler hükümet için önemli bir gelir kaynağı" değerlendirmesini yaptı.

Çin bankalarının ödedikleri temettüleri, düşük değerlemeleri nedeniyle yatırımcılar için önemli bir cazibe merkezi. MSCI Çin Endeksi'nde yer alan bankalar, 2022'deki kazançlarının neredeyse üçte birini hissedarlarına iade ederek, yüzde 7'nin üzerinde bir temettü verimi sağladılar.

Bu, ABD'deki benzerlerinin sunduğundan iki kat daha fazla. En büyük Çin bankaları, ICBC dahil, yıllar boyunca yaklaşık yüzde 30'luk bir temettü ödeme oranı sürdürdüler.

UBS'in Çin finansal hisse senetleri araştırma bölümü başkanı May Yan, "Temettüler açısından Çin bankaları kesinlikle cazip" dedi ve büyük kamu ait bankaların "temettü miktarını korumak için ellerinden geleni yapacaklarını" sözlerine ekledi. May Yan en kötüsünün hali hazırda fiyatlanmış olabileceğini de söyledi.