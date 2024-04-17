Danimarka'dan Ukrayna'ya 313 milyon dolarlık yardım

Danimarka, Ukrayna'ya yaklaşık 313 milyon dolarlık askeri yardımda bulunacağını duyurdu.

Danimarka Savunma Bakanlığından, Ukrayna'ya yardıma ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Ukrayna'ya yaklaşık 313 milyon dolarlık askeri yardımda bulunulacağı belirtilen açıklamada, yardımın Ukrayna'nın savunma sanayisi ve deniz kuvvetlerinin güçlendirilmesinin yanı sıra diğer askeri teçhizat ve mühimmatın tedarik ve üretiminde katkı sağlayacağı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Danimarka Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen, bu yardımla ülkesinin, "Ukrayna'nın özgürlük mücadelesine verdiği koşulsuz desteğin" altını çizdiğini bildirdi.

Martta birçok Ukraynalı savunma sanayisi şirketini ziyaret ettiğini aktaran Poulsen, "Gelecekte (Rusya'ya karşı) savaşta fark yaratmaya yardımcı olacak ve Ukrayna'nın ihtiyaç duyacağı askeri ekipmanı tedarik edecek bu yatırımların büyük bir işbirliği potansiyeline sahip olduğu açık." ifadesini kullandı.

Danimarka, martta Ukrayna'ya yaklaşık 336 milyon dolarlık yardımda bulunmuştu.