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Devlet tahvili, hazine bonosu ve kira sertifikası gelirlerine ilişkin düzenleme yapıldı

Devlet tahvili ve hazine bonoları ile Hazine tarafından kurulan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelirlere ilişkin yüzde 0 indirimli tevkifat oranı uygulaması 31 Temmuz'a kadar devam edecek.

Oluşturma Tarihi 01 Mayıs 2025 10:28

Son Güncelleme Tarihi 01 Mayıs 2025 10:28

Devlet tahvili ve hazine bonoları ile Hazine tarafından kurulan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelirlere ilişkin yüzde 0 indirimli tevkifat oranı uygulaması 31 Temmuz'a kadar devam etmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, devlet tahvili ve hazine bonolarıyla Hazinece kurulan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelirler için yürürlükte olan indirimli tevkifat oranı (yüzde 0) uygulaması 31 Temmuz'a kadar uzatıldı.

Düzenleme kapsamında 1 Mayıs-31 Temmuz tarihlerinde iktisap edilen bu kıymetlerden elde edilecek gelirler için tevkifat oranının yüzde 0 olarak uygulanmasına devam edecek.

Öte yandan, yayınlanan diğer Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca imalat sanayisi ile turizme dair yatırım teşvik belgesi sahibi olan mükelleflerin belge kapsamındaki inşaat işlerine ilişkin mal teslimleri ve hizmet ifaları, 31 Aralık 2028'e kadar, katma değer vergisinden müstesna olmaya devam edecek.

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