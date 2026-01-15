CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Capital Economics: Japonya seçimleri mali politikayı nasıl etkileyecek?

Capital Economics: Japonya seçimleri mali politikayı nasıl etkileyecek?

Capital Economics analisti Thieliant, Japonya’da yaklaşan genel seçimlerin, maliye politikasında kayda değer bir gevşeme yaratma olasılığının sınırlı olduğunu ifade etti.

Oluşturma Tarihi 15 Ocak 2026 09:57

Son Güncelleme Tarihi 15 Ocak 2026 10:00

Capital Economics analisti Marcel Thieliant, Başbakan Sanae Takaichi'nin liderliğindeki mevcut kabinenin, Şinzo Abe'nin ilk iktidar dönemlerinden bu yana en yüksek kamuoyu desteğine sahip yönetim olduğunu belirterek, iktidar koalisyonunun parlamentodaki sandalye sayısını artırmasının "neredeyse kesin" göründüğünü söyledi.

Ancak Thieliant, siyasi gücün artmasının doğrudan daha gevşek bir mali duruşa yol açacağı şeklinde yorumlanmaması gerektiğinin altını çizdi. Geçen yıl onaylanan ve akaryakıt vergilerindeki ek yükü azaltan, aynı zamanda elektrik fiyatlarını aşağı çeken kapsamlı ek bütçenin, yeni bir mali genişleme ihtiyacını büyük ölçüde azalttığını dile getirdi.

Thieliant'a göre Japonya, 2026 mali yılına yönelik olağan bütçesinde harcamaları zaten yükseltmeyi planlıyor. Bunun ötesine geçilmesi için yeni bir ek bütçenin gerekli olacağını ifade eden analist, Japonya'da bu tür bütçelerin genellikle yalnızca büyük doğal afetler ya da ciddi ekonomik şoklar gibi istisnai koşullarda devreye alındığını hatırlattı.

İlginizi Çekebilir
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 14 Ocak 2026 13:18
Asya borsaları Çin hariç pozitif seyrediyor Asya borsaları Çin hariç pozitif seyrediyor 14 Ocak 2026 10:16
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 14 Ocak 2026 10:02
Brent petrolün varili 64,85 dolar Brent petrolün varili 64,85 dolar 14 Ocak 2026 10:00
Japonya’dan faiz artışı sürecek mi? Japonya'dan faiz artışı sürecek mi? 14 Ocak 2026 09:58
İngiltere’de iş dünyası güveni geriledi İngiltere’de iş dünyası güveni geriledi 14 Ocak 2026 09:46
VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı 14 Ocak 2026 09:34
Japonya’da imalat sektöründe ekonomiye güven geriledi Japonya'da imalat sektöründe ekonomiye güven geriledi 14 Ocak 2026 09:32
Piyasalar jeopolitik endişelerle karışık seyrediyor Piyasalar jeopolitik endişelerle karışık seyrediyor 14 Ocak 2026 09:08
ABD, petrol fiyatı tahminini yükseltti ABD, petrol fiyatı tahminini yükseltti 14 Ocak 2026 09:05
ABD’de bütçe açığı 600 milyar doları aştı ABD'de bütçe açığı 600 milyar doları aştı 14 Ocak 2026 08:56
Çin’in dış ticaret fazlası rekor kırdı Çin'in dış ticaret fazlası rekor kırdı 14 Ocak 2026 08:52
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
12.369,8900 Değişim 1 Son veri saati:
Düşük 12369,89 Yüksek 12369,89
Açılış
43,2032 Değişim 0,0289 Son veri saati:
Düşük 43,1671 Yüksek 43,196
Açılış
50,4313 Değişim 0,1412 Son veri saati:
Düşük 50,3007 Yüksek 50,4419
Açılış
6.396,6360 Değişim 69,488 Son veri saati:
Düşük 6361,898 Yüksek 6431,386
Açılış
124,0909 Değişim 10,0878 Son veri saati:
Düşük 119,9517 Yüksek 130,0395
Açılış
BİST En Aktif Hisseler