Capital Economics: Japonya seçimleri mali politikayı nasıl etkileyecek?

Capital Economics analisti Marcel Thieliant, Başbakan Sanae Takaichi'nin liderliğindeki mevcut kabinenin, Şinzo Abe'nin ilk iktidar dönemlerinden bu yana en yüksek kamuoyu desteğine sahip yönetim olduğunu belirterek, iktidar koalisyonunun parlamentodaki sandalye sayısını artırmasının "neredeyse kesin" göründüğünü söyledi.

Ancak Thieliant, siyasi gücün artmasının doğrudan daha gevşek bir mali duruşa yol açacağı şeklinde yorumlanmaması gerektiğinin altını çizdi. Geçen yıl onaylanan ve akaryakıt vergilerindeki ek yükü azaltan, aynı zamanda elektrik fiyatlarını aşağı çeken kapsamlı ek bütçenin, yeni bir mali genişleme ihtiyacını büyük ölçüde azalttığını dile getirdi.

Thieliant'a göre Japonya, 2026 mali yılına yönelik olağan bütçesinde harcamaları zaten yükseltmeyi planlıyor. Bunun ötesine geçilmesi için yeni bir ek bütçenin gerekli olacağını ifade eden analist, Japonya'da bu tür bütçelerin genellikle yalnızca büyük doğal afetler ya da ciddi ekonomik şoklar gibi istisnai koşullarda devreye alındığını hatırlattı.