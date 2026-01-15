CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Borsa güne düşüşle başladı

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,14 azalışla 12.352,46 puandan başladı.

AA

Oluşturma Tarihi 15 Ocak 2026 10:04

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,13 düşüşle 12.369,89 puandan tamamladı.

Bugün açılışta ise BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 17,43 puan ve yüzde 0,14 azalışla 12.352,46 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,18, holding endeksi yüzde 0,32 değer kaybetti.

Küresel piyasalar, artan jeopolitik riskler, ABD'de enflasyonist baskıların güçlenebileceğine yönelik endişeler ve ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni çip tarifelerinin ardından karışık bir seyir izliyor.

ABD yönetiminin İran'daki olaylara karşı tutumu yatırımcıların odağında bulunurken, ABD'nin İran'a doğrudan bir askeri müdahale yapmayacağına yönelik beklentiler endişeleri sınırlı da olsa yatıştırdı.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ile Trump arasındaki gerilim de piyasaların odağında bulunuyor. ABD basınına konuşan Trump, Adalet Bakanlığı'nın Powell hakkında yürüttüğü cezai soruşturmaya rağmen Powell'ı görevden alma planı olmadığını, ancak nihai olarak ne yapacağı konusunda konuşmak için henüz çok erken olduğunu söyledi.

Analistler, bugün yurt içinde bütçe dengesi ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Almanya'da büyüme, ABD'de New York Fed imalat sanayi endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.300 ve 12.200 puanın destek, 12.500 ve 12.600 seviyesinin ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.

İlginizi Çekebilir
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 14 Ocak 2026 13:18
Asya borsaları Çin hariç pozitif seyrediyor Asya borsaları Çin hariç pozitif seyrediyor 14 Ocak 2026 10:16
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 14 Ocak 2026 10:02
Brent petrolün varili 64,85 dolar Brent petrolün varili 64,85 dolar 14 Ocak 2026 10:00
Japonya’dan faiz artışı sürecek mi? Japonya'dan faiz artışı sürecek mi? 14 Ocak 2026 09:58
İngiltere’de iş dünyası güveni geriledi İngiltere’de iş dünyası güveni geriledi 14 Ocak 2026 09:46
VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı 14 Ocak 2026 09:34
Japonya’da imalat sektöründe ekonomiye güven geriledi Japonya'da imalat sektöründe ekonomiye güven geriledi 14 Ocak 2026 09:32
Piyasalar jeopolitik endişelerle karışık seyrediyor Piyasalar jeopolitik endişelerle karışık seyrediyor 14 Ocak 2026 09:08
ABD, petrol fiyatı tahminini yükseltti ABD, petrol fiyatı tahminini yükseltti 14 Ocak 2026 09:05
ABD’de bütçe açığı 600 milyar doları aştı ABD'de bütçe açığı 600 milyar doları aştı 14 Ocak 2026 08:56
Çin’in dış ticaret fazlası rekor kırdı Çin'in dış ticaret fazlası rekor kırdı 14 Ocak 2026 08:52
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
12.369,8900 Değişim 1 Son veri saati:
Düşük 12369,89 Yüksek 12369,89
Açılış
43,198 Değişim 0,0289 Son veri saati:
Düşük 43,1671 Yüksek 43,196
Açılış
50,4305 Değişim 0,1412 Son veri saati:
Düşük 50,3007 Yüksek 50,4419
Açılış
6.399,1610 Değişim 69,488 Son veri saati:
Düşük 6361,898 Yüksek 6431,386
Açılış
124,4471 Değişim 10,0878 Son veri saati:
Düşük 119,9517 Yüksek 130,0395
Açılış
BİST En Aktif Hisseler