CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Asya ülkeleri acil LNG temininde zorluk yaşıyor

Asya ülkeleri acil LNG temininde zorluk yaşıyor

Bazı Asya ülkeleri, Katar’daki dünyanın en büyük likit doğalgaz (LNG) ihracat tesisinde savaş nedeniyle yaşanan kesintilerin ardından acil sevkiyat bulmakta güçlük çekiyor.

Oluşturma Tarihi 10 Mart 2026 10:15

ABD ve İsrail'in İran'a karşı açtığı savaşın süresi belirsizliğini korurken, Tayland, Bangladeş, Hindistan ve Vietnam gibi ülkeler kısa vadeli enerji güvenliği için spot piyasaya yöneliyor. Bu ay Hindistan'ın Gail ve GSPC şirketlerinin açtığı bazı ihaleler ise henüz sonuçlanmadı, bu durum acil yakıt sıkıntısına işaret ediyor. Tayland'ın PTT şirketi, Mart sonu–Nisan başı için sevkiyat arayışında ancak sadece gelecek ay için alım gerçekleştirdi.

Bazı ithalatçılar Mart ayı için LNG temin ederken yüksek fiyatlarla alım yapmak zorunda kaldı. Petrobangla yetkilisine göre, Bangladeş bu ay iki acil sevkiyat sağladı; biri milyon Btu başına yaklaşık 28 dolar, diğeri 23 dolara yakın bir fiyattan alındı. 28 dolarlık alım, Ocak ayındaki fiyatın yaklaşık 2,5 katına denk geliyor. Yetkili, bu adımın iç enerji krizini önlemeye yönelik olduğunu vurguladı.

Güneydoğu Asya'da havaların ısınmasıyla birlikte enerji talebinin artması bekleniyor; bu nedenle arz sıkıntısının önümüzdeki aylarda da devam edeceği öngörülüyor. Bölgede sınırlı LNG miktarı için ülkeler hem birbirleriyle hem de Avrupa ile rekabet etmek zorunda kalacak.

Orta Doğu'daki çatışmalar enerji piyasalarını sarsarken, küresel LNG fiyatları yükselişini sürdürüyor. Avrupa doğalgaz fiyatları ham petrol artışıyla birlikte Pazartesi günü yüzde 30'a kadar tırmandı, ardından yaklaşık yüzde 6 artışla kapandı. Asya LNG fiyatları, savaşın başlamasından bu yana iki katından fazla yükseldi ve tüccarlar, çatışma devam ettiği sürece fiyatların yüksek kalacağını öngörüyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
Avrupa Birliği: Gücümüzü daha kararlı bir şekilde yansıtmaya hazır olmamız gerekiyor Avrupa Birliği: Gücümüzü daha kararlı bir şekilde yansıtmaya hazır olmamız gerekiyor 09 Mart 2026 13:11
Borsa gerilemeye devam ediyor: 13 bin doların altında! Borsa gerilemeye devam ediyor: 13 bin doların altında! 09 Mart 2026 13:16
Avrupa borsaları negatif seyrediyor Avrupa borsaları negatif seyrediyor 09 Mart 2026 13:06
Sırbistan, petrol ihracatını yasakladı Sırbistan, petrol ihracatını yasakladı 09 Mart 2026 11:54
İsviçre frangı, Euro karşısında 2015’ten bu yana en güçlü seviyesine yaklaşıyor İsviçre frangı, Euro karşısında 2015’ten bu yana en güçlü seviyesine yaklaşıyor 09 Mart 2026 11:49
G-7 enerji gündemi: Fransa stratejik petrol rezervlerinin kullanımını masaya yatırıyor G-7 enerji gündemi: Fransa stratejik petrol rezervlerinin kullanımını masaya yatırıyor 09 Mart 2026 11:36
Enerji krizi Avrupa’da faiz artış beklentilerini hızlandırıyor Enerji krizi Avrupa’da faiz artış beklentilerini hızlandırıyor 09 Mart 2026 11:00
Trump’tan kritik açıklama: Benzin fiyatlarından endişe duymuyorum Trump'tan kritik açıklama: Benzin fiyatlarından endişe duymuyorum 09 Mart 2026 10:56
Almanya sanayisinde üretim ve siparişler geriledi Almanya sanayisinde üretim ve siparişler geriledi 09 Mart 2026 10:29
Avrupa gaz fiyatları arz endişelerinin derinleşmesiyle arttı Avrupa gaz fiyatları arz endişelerinin derinleşmesiyle arttı 09 Mart 2026 10:25
Borsa haftaya düşüşle başladı Borsa haftaya düşüşle başladı 09 Mart 2026 10:04
Asya borsaları haftaya düşüşlerle başladı Asya borsaları haftaya düşüşlerle başladı 09 Mart 2026 10:00
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
12.965,4300 Değişim 13,86 Son veri saati:
Düşük 12951,57 Yüksek 12965,43
Açılış
44,0691 Değişim 0,0648 Son veri saati:
Düşük 44,0265 Yüksek 44,0913
Açılış
51,316 Değişim 0,1814 Son veri saati:
Düşük 51,2126 Yüksek 51,394
Açılış
7.331,1030 Değişim 96,447 Son veri saati:
Düşük 7253,904 Yüksek 7350,351
Açılış
126,0100 Değişim 4,8460 Son veri saati:
Düşük 122,7541 Yüksek 127,6001
Açılış
BİST En Aktif Hisseler