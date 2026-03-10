Asya ülkeleri acil LNG temininde zorluk yaşıyor

ABD ve İsrail'in İran'a karşı açtığı savaşın süresi belirsizliğini korurken, Tayland, Bangladeş, Hindistan ve Vietnam gibi ülkeler kısa vadeli enerji güvenliği için spot piyasaya yöneliyor. Bu ay Hindistan'ın Gail ve GSPC şirketlerinin açtığı bazı ihaleler ise henüz sonuçlanmadı, bu durum acil yakıt sıkıntısına işaret ediyor. Tayland'ın PTT şirketi, Mart sonu–Nisan başı için sevkiyat arayışında ancak sadece gelecek ay için alım gerçekleştirdi.

Bazı ithalatçılar Mart ayı için LNG temin ederken yüksek fiyatlarla alım yapmak zorunda kaldı. Petrobangla yetkilisine göre, Bangladeş bu ay iki acil sevkiyat sağladı; biri milyon Btu başına yaklaşık 28 dolar, diğeri 23 dolara yakın bir fiyattan alındı. 28 dolarlık alım, Ocak ayındaki fiyatın yaklaşık 2,5 katına denk geliyor. Yetkili, bu adımın iç enerji krizini önlemeye yönelik olduğunu vurguladı.

Güneydoğu Asya'da havaların ısınmasıyla birlikte enerji talebinin artması bekleniyor; bu nedenle arz sıkıntısının önümüzdeki aylarda da devam edeceği öngörülüyor. Bölgede sınırlı LNG miktarı için ülkeler hem birbirleriyle hem de Avrupa ile rekabet etmek zorunda kalacak.

Orta Doğu'daki çatışmalar enerji piyasalarını sarsarken, küresel LNG fiyatları yükselişini sürdürüyor. Avrupa doğalgaz fiyatları ham petrol artışıyla birlikte Pazartesi günü yüzde 30'a kadar tırmandı, ardından yaklaşık yüzde 6 artışla kapandı. Asya LNG fiyatları, savaşın başlamasından bu yana iki katından fazla yükseldi ve tüccarlar, çatışma devam ettiği sürece fiyatların yüksek kalacağını öngörüyor.