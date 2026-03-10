Putin: Avrupa ile enerji konusunda tekrar çalışabiliriz

CANLI BORSA
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hürmüz Boğazı’nın kapanması nedeniyle bölgedeki petrol üretiminin tümüyle sona erebileceğini belirterek, “Avrupa ile enerji alanında tekrar çalışmaya hazırız” dedi.

DHA

Oluşturma Tarihi 10 Mart 2026 11:16

Son Güncelleme Tarihi 10 Mart 2026 11:17

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova'da Rus hükümet yetkilileriyle enerji sektöründe yaşanan gelişmelere ilişkin düzenlenen toplantıda konuştu. Orta Doğu'daki gelişmeler sebebiyle petrol fiyatlarının bir haftada yüzde 30 arttığını açıklayan Putin, "Mevcut yüksek emtia fiyatlarının kesinlikle geçici olduğunu anlamak gerekiyor. Bu çok açık bir şey" ifadelerini kullandı.

Putin, Avrupa'nın Rus doğal gazı ithalatını tümüyle durdurmayı planladığını söyleyerek, Rusya'nın da daha öncesinde Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatını durdurabileceğini bildirdi. Hürmüz Boğazı'nın gelişmeler nedeniyle kapandığını vurgulayan Putin, "Bu güzergah üzerindeki nakliyeye bağlı petrol üretimi gelecek ay tamamen durabilir" açıklamasında bulundu.

Putin, Rusya'nın güvenilir ortaklarına enerji sevkiyatını sürdürdüğünün altını çizerek, "Avrupalı şirketler bize uzun vadeli, sürdürülebilir, siyasi konjonktürden bağımsız ortak bir çalışma sunmaya karar verirlerse, Avrupalılarla çalışmaya hazırız" diye konuştu.

