ABD doğal gaz fiyatları düşüşünü sürdürüyor

Pazartesi günü G-7 maliye bakanları gerekirse stratejik petrol rezervlerini serbest bırakabileceklerini belirtirken, ABD Başkanı Donald Trump devam eden çatışmanın yakında sona erebileceğine işaret etti.

Ancak dünyanın en büyük LNG ihracat merkezinin kapalı olması ve Hürmüz Boğazı'nın durumu, enerji piyasalarındaki risklerin tamamen ortadan kalkmadığını gösteriyor.

ABD doğalgaz fiyatları küresel göstergelerden daha az etkilendi; ülke, yerel talebi karşılayacak üretime sahip ve LNG ihracat kapasitesi sınırına yakın. Ayrıca, Mart sonuna kadar ABD genelinde beklenen sıcak hava, ısınma talebini azaltarak fiyatlar üzerindeki yukarı yönlü baskıyı sınırlıyor.