Orta Doğu krizi kömür fiyatlarını yükseltiyor

Orta Doğu’daki çatışmalar ve Katar LNG üretimindeki aksaklıklar, kömür fiyatlarını Kasım 2024’ten bu yana en yüksek seviyelere taşıdı. Asya ülkeleri, enerji güvenliği için kömüre yöneliyor; Çin için kömür hem stratejik hammadde hem de enerji tamponu işlevi görüyor.

Oluşturma Tarihi 10 Mart 2026 10:19

Orta Doğu'daki çatışmalar ve bölgedeki aksaklıklar, küresel enerji arzı risklerini artırarak kömür fiyatlarını ton başına 140 dolara kadar çıkararak Kasım 2024'ten bu yana en yüksek seviyelere yaklaştırdı.

Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanması nedeniyle bölgedeki büyük üreticiler üretimlerini kısıtlarken, petrol fiyatları da 2022'den bu yana ilk kez 100 doların üzerine çıktı.

Buna ek olarak, Katar'daki dev LNG üretim tesisinin durması, enerji sektöründe yakıt değiştirme talebini artırdı. Tesis, küresel LNG arzının yaklaşık yüzde 20'sini karşılıyor ve 30 yıllık tarihinde hiçbir zaman tamamen durmamıştı.

Asya ekonomilerinin Katar LNG'sine yüksek bağımlılığı, aksaklık devam ederse bölgenin kömürle çalışan enerji santrallerini artırmasını zorunlu kılabilir. Kömür, Çin için hem enerji güvenliği hem de kimya endüstrisi açısından stratejik öneme sahip bir hammadde konumunda.

