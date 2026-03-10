Borsa 13 bin puana dayandı

CANLI BORSA
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,96 artışla 12.951,57 puandan başladı.

Oluşturma Tarihi 10 Mart 2026 10:05

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,71 değer kaybederek 12.702,00 puandan tamamladı.

Bugün açılışta ise BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 249,57 puan ve yüzde 1,96 artışla 12.951,57 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 4,50, holding endeksi yüzde 1,66 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında bankacılık, en çok gerileyen yüzde 1,66 ile kimya petrol plastik oldu.

Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la savaşın çok yakında biteceğini belirtmesinin ardından gerileyen petrol fiyatları ve artan risk iştahının etkisiyle pozitif seyrediyor.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının yakın zamanda sona ereceğine yönelik iyimserlik küresel piyasalarda risk algısının azalmasını sağladı. Trump'ın İran'la savaşın çok yakında biteceğini belirtmesi, uzun süreli bir savaş korkusunu hafifleterek yatırımcı güvenini artırdı.

Bu gelişmelerle petrol fiyatlarındaki geri çekilme, enerji maliyetlerindeki artıştan sarsılan hisse senedi piyasalarına rahatlama getirdi.

Öte yandan Halkbank, ABD'de 2019'dan bu yana devam eden ceza davasının uzlaşma yoluyla sonlandırılması amacıyla ABD Adalet Bakanlığı Güney New York Bölge Savcılığı ile Kovuşturmanın Ertelenmesi Anlaşması imzalanmasına karar verildiğini duyurdu.

Söz konusu uzlaşma anlaşması kapsamında banka hiçbir adli veya idari para cezası ödemeyecek.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretiminin, yurt dışında ise Almanya'da dış ticaret dengesi ve ABD'de ikinci el konut satışlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.000 ve 13.100 puanın ise direnç, 12.900 ve 12.800 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

BİST En Aktif Hisseler