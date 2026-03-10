Almanya’da dış ticaret yavaşladı

Almanya'nın dış ticaret verileri ocak ayında gerileme gösterdi. Federal İstatistik Ofisi'nin açıkladığı verilere göre, ocakta ihracat yüzde 2,3 azalışla 130,5 milyar euroya inerken, ithalat yüzde 5,9 gerileyerek 109,2 milyar euro seviyesine düştü. Sonuç olarak dış ticaret fazlası 21,2 milyar euroya yükseldi.

Geçen yılın aynı dönemine kıyasla ihracat yüzde 0,6 artarken, ithalat yüzde 4 azaldı. Önceki aylarda dış ticaret fazlası Aralık 2025'te 17,4 milyar, ocak 2025'te ise 15,9 milyar euro olarak kaydedilmişti.

AB İLE TİCARETTE DARALMA

Avrupa Birliği ile yapılan ticarette Ocak ayında daralma gözlendi. AB ülkelerine ihracat yüzde 4,8 azalırken, ithalat yüzde 6,5 geriledi. Euro Bölgesi içindeki ticarette ihracat yüzde 5,7, ithalat yüzde 5,9 düştü. Euro Bölgesi dışındaki AB ülkelerine yapılan ihracat yüzde 2,7 azalırken, ithalat yüzde 7,8 geriledi.

DİĞER ÜLKELERLE TİCARETTE KARIŞIK SEYİR

Üçüncü ülkelerle yapılan dış ticarette farklı bir tablo ortaya çıktı. İhracat yüzde 1 yükselirken, ithalat yüzde 5,3 azaldı. ABD'ye yapılan ihracat yüzde 11,7 artarak 13,2 milyar euroya ulaştı. Çin'e ihracat yüzde 13,2 düşerek 6,3 milyar euroya gerilerken, Çin'den ithalat yüzde 8,3 azalarak 14,2 milyar euro oldu.

Rusya ile ticaret ise sert geriledi. İhracat yüzde 8,3 düşerek 0,5 milyar euroya indi, ithalat yüzde 20 azalarak 0,1 milyar euro seviyesine geriledi. Yıllık bazda ise Rusya'ya ihracat yüzde 15,9, ithalat yüzde 19,7 düşüş kaydetti.