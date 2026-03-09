Almanya sanayisinde üretim ve siparişler geriledi

CANLI BORSA
Almanya’da sanayi üretimi Ocak ayında beklenmedik bir düşüş kaydederken, fabrika siparişleri çift haneli oranda azalarak son iki yılın en keskin aylık düşüşünü yaşadı. Veriler, ülkenin ekonomik lokomotifi konumundaki imalat sektöründeki yavaşlamanın derinleştiğine işaret ediyor.

09 Mart 2026

Almanya Ekonomi Bakanlığı tarafından açıklanan rakamlar, piyasa uzmanlarının iyimser tahminlerini boşa çıkardı. Küresel ticaret yollarındaki aksamalar ve yüksek enerji maliyetlerinin baskısı altında, Alman sanayisi 2026 yılına beklentilerin oldukça altında bir başlangıç yaptı.

Ocak ayında sanayi üretimi aylık bazda yüzde 0,5 geriledi. Ekonomistlerin yüzde 1 artış öngördüğü veri, revize edilen Aralık ayındaki yüzde 1'lik düşüşün ardından sanayideki daralmanın sürdüğünü ortaya koydu. Geçen yılın aynı dönemine göre üretim ise yüzde 1,2 azaldı; beklenti düşüşün yüzde 0,8 olacağı yönündeydi. Daha önce açıklanan veriler de aşağı yönlü revize edilerek, sanayideki zayıflığın yıl sonundan itibaren belirginleştiği görüldü.

FABRİKA SİPARİŞLERİNDE ÇÖKÜŞ

İç ve dış talepteki zayıflık, Ocak ayında fabrika siparişlerini aylık bazda yüzde 11,1 düşmeye zorladı. Bu oran, yüzde 4,3'lük beklentinin çok üzerinde gerçekleşti ve Ocak 2024'ten bu yana kaydedilen en hızlı aylık düşüş oldu. Aralık ayında yüzde 6,4 artış gösteren siparişlerin Ocak'ta sert şekilde gerilemesi, sanayideki dalgalanmanın büyüklüğünü ortaya koydu.

Yıllık bazda siparişler yüzde 3,7 artış gösterse de, piyasa beklentisi olan yüzde 13,2'nin oldukça altında kaldı.

RESESYON RİSKİ CANLI

Analistler, siparişlerdeki sert düşüşün önümüzdeki aylarda sanayi üretimi üzerinde daha fazla baskı yaratabileceğini belirtiyor. Özellikle Orta Doğu'daki çatışmaların enerji fiyatlarını 100 doların üzerine taşıması ve küresel tedarik zincirindeki riskler, Almanya'nın ihracata dayalı büyüme modelini tehdit etmeye devam ediyor.

