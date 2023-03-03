Sovyetler Birliği'nin ilk yer altı sistemi olarak 1935'te açılan Moskova Metrosu'na eklenen yeni hat, 1 Mart itibarıyla çalışmaya başladı. Dünyanın en uzun dairesel metro hattı, şehirde yaşayan 1,2 milyon kişiyi yürüme mesafesinde bir metro istasyonuna kavuşturdu. Şehrin kalbindeki dairesel metro hattı Koltsevaya kapsamındaki trafik sıkışıklığını gidermek ve genel olarak Moskova'daki trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla tasarlandı.

Koltsevaya Hattı, 1950-54 döneminde inşa edilirken, dünyanın en uzun dairesel metro hattını temsil eden ve 'Big Circle' (Büyük Daire) olarak anılan yeni Bolshaya Koltsevaya Hattı da kısa sürede inşa edildi. Moskova'daki metro ağını büyütmeyi ve modernize etmeyi hedefleyen yeni hat, 70 kilometre uzunluğunda ve 31 istasyon ile 3 elektrik deposuna sahip.

34 İLÇEDEN GEÇİYOR, 45 DAKİKAYA VARAN ZAMAN TASARRUFU SAĞLIYOR

Hattın 10 istasyonluk ilk bölümü 2018'de açıldı, 2021'de birkaç bölümü daha devreye alındı. 1 Mart 2023 itibarıyla da topyekûn çalışmaya başladı. Moskova nüfusunun yüzde 30'unu temsil eden 3,3 milyon kişiye ev sahipliği yapan 34 ilçeden geçen hat, şehirde yaşayan 1,2 milyon kişiyi yürüme mesafesinde bir metro istasyonuna kavuşturdu. Semtler arası yeni ulaşım bağlantıları sunarak, günde 45 dakikaya varan zaman tasarrufu sağladı.

47 HATLA BAĞLANTISI VAR

Mimarisi ve kullanılan ileri mühendislik çözümleri, yeni dairesel metro hattının şehrin altyapısına sorunsuz şekilde entegrasyonunu sağladı. Moskova Metrosu'nun tüm mevcut ve olası hatlarını entegre eden Bolshaya Koltsevaya Hattı'ndan, diğer ulaşım araçlarına da geçiş yapılabiliyor. Diğer hatlara 47 bağlantı da dâhil olmak üzere, alternatif güzergâhlar oluşturularak, yolcuların şehir merkezinden aktarma yapmaksızın bir noktadan diğerine gitmesine olanak tanıyor.

BİYOMETRİK ÖDEME YAPILABİLİYOR

Moskova Metrosu'nun tüm yüksek teknolojili hizmetleri, Bolshaya Koltsevaya Hattı'nın yolcularına da sunuluyor. Metronun biletleme sistemi, prestijli uluslararası Ulaşım Biletleme Ödülleri kapsamında 2020 ve 2021 yıllarında iki kez 'dünyanın en akıllısı' seçildi. Hattaki her turnike seyahat ve banka kartlarını ve her lobideki iki turnike ise biyometrik ödemeleri kabul ediyor.

Big Circle Hattı'nda, vagonlar arasında geçiş yapılabiliyor. Havayı temizleyen klimalara sahip trende, elektronik cihazları şarj etmek için USB prizleri sunuluyor. Ekranlar aracılığıyla yolculara bilgi verilirken, geliştirilmiş ses yalıtımı ve günün saatine göre renk değiştiren uyarlanabilir aydınlatma sistemleri, yolcuğu konforlu hale getiriyor.