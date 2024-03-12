CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Gündem ECB karşılık oranını sabit tutma eğiliminde

ECB karşılık oranını sabit tutma eğiliminde

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Euro Bölgesi bankalarının faizsiz bir şekilde ECB’ye park etmeleri gereken karşılık oranını değiştirmeme eğiliminde.

Oluşturma Tarihi 12 Mart 2024 09:46

Son Güncelleme Tarihi 12 Mart 2024 09:46

Çarşamba günü ECB para politikası uygulaması hakkında yapılacak kritik toplantı öncesi Minimum Rezerv Karşılığı (Minimum Reserve Requirements-MRR) oranının yüzde 1'de tutulması eğilimi ağır bastı.

ECB'nin bazı şahin üyeleri bu oranın yükseltilmesi için bastırıyordu. Bu oranın yükselmesi ise bankaların karlılık oranlarına darbe anlamına gelecekti. Kaynaklara göre çarşamba günü belirlenecek oran yüzde 1'de kalsa da gelecekte değiştirilme potansiyeli taşıyor.

Banka hisseleri haber üzerine hızla yükselirken yükselişlere yüzde 1,95 ile Deutsche Bank öncülük etti. Geçtiğimiz hafta perşembe günü ECB Başkanı Christine Lagarde 13 Mart'ta para politikası uygulama çerçevesini değerlendireceklerini, MRR oranı hakkında varılacak kararın değerlendirme sonrası açıklanacağını duyurmuştu.

İlginizi Çekebilir
ECB’nin Haziran ayında faiz indirimine gitmesi öngörülüyor ECB'nin Haziran ayında faiz indirimine gitmesi öngörülüyor 11 Mart 2024 16:13
Japonya ekonomisi teknik resesyondan kıl payı kurtuldu Japonya ekonomisi teknik resesyondan "kıl payı" kurtuldu 11 Mart 2024 15:58
İngiltere Müslümanların güvenliği için milyonlarca sterlinlik fon ayıracak İngiltere Müslümanların güvenliği için milyonlarca sterlinlik fon ayıracak 11 Mart 2024 14:56
Emtia piyasasında ralli haftası yaşandı Emtia piyasasında ralli haftası yaşandı 11 Mart 2024 11:18
Bitcoin rekora doymuyor: 71 bin doları aştı Bitcoin rekora doymuyor: 71 bin doları aştı 11 Mart 2024 11:04
Brent petrolde ’Çin’ etkisi Brent petrolde 'Çin' etkisi 11 Mart 2024 10:25
Emekli promosyon kampanyaları yenilendi! En yüksek banka promosyonu veren belli oldu: Hangi banka kaç TL veriyor? Emekli promosyon kampanyaları yenilendi! En yüksek banka promosyonu veren belli oldu: Hangi banka kaç TL veriyor? 11 Mart 2024 09:27
Malezya ekonomisinde büyüme bekleniyor Malezya ekonomisinde büyüme bekleniyor 11 Mart 2024 09:20
Fitch: Çin’in büyüme hedefine ulaşması oldukça zor Fitch: Çin'in büyüme hedefine ulaşması oldukça zor 11 Mart 2024 09:17
Fed üyesi Goolsbee: Politika yapıcılar bu yıl faiz oranlarını düşürecekler Fed üyesi Goolsbee: Politika yapıcılar bu yıl faiz oranlarını düşürecekler 11 Mart 2024 09:15
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 11 Mart 2024 13:16
İngiliz sterlininden güçlü performans İngiliz sterlininden güçlü performans 11 Mart 2024 09:09
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.000,00
%0
BORSA
997,63
%-0,2373
ALTIN
996,38
%-0,3619
DOLAR
995,84
%-0,4161
EURO
1.025,17
%2,5166
BORSA
1.155,13
%15,5125
ALTIN
1.141,67
%14,1672
DOLAR
1.146,23
%14,6232
EURO
1.009,49
%0,949
BORSA
1.223,63
%22,363
ALTIN
1.152,83
%15,2826
DOLAR
1.175,12
%17,5123
EURO
1.695,93
%69,5927
BORSA
2.067,29
%106,7286
ALTIN
1.766,37
%76,6373
DOLAR
1.815,88
%81,5883
EURO
BİST En Aktif Hisseler