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ECB üyesi Müller: Haziranda atılacak adımdan sonra acele edilmemeli

Oluşturma Tarihi 21 Nisan 2024 17:03

Son Güncelleme Tarihi 21 Nisan 2024 17:03

ECB Yönetim Konseyi üyesi ve Estonya MB Başkanı Madis Müller, Avrupa Merkez Bankası'nın Haziran ayında atacağı muhtemel bir ilk adımın ardından daha fazla faiz indirimi için acele etmemesi gerektiğini söyledi.

Müller, "Para politikasını gevşetme konusunda çok hızlı hareket etmemeye dikkat etmeli ve veriler bize enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde hedefe geri döndüğüne dair gerekli güveni verene kadar beklemeliyiz" dedi.

Jeopolitik gerilimler ile petrol ve enerji fiyatlarındaki artış potansiyelinin "enflasyon görünümüne yukarı yönlü riskler eklediğini" belirten Müller, "Uyanık kalmamız gerekiyor. Ekonomik gelişmeler beklediğimiz doğrultuda gerçekleşirse, yıl sonuna kadar birkaç kesinti daha yapmak makul olacaktır" diye konuştu

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