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ECB üyesi Panetta: ECB kademeli olarak faizleri düşürmeye devam edebilir

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi Üyesi Fabio Panetta ECB'nin enflasyondaki mevcut düşüşü tehlikeye atmadan faiz oranlarını kademeli olarak düşürmeye devam edebileceğini söyledi.

Oluşturma Tarihi 09 Temmuz 2024 13:16

ECB, Haziran ayında ilk kez faiz oranlarını rekor yüksek seviyelerinden düşürdü ancak bunun devamı konusunda açık bir taahhütte bulunmadı.

ECB üyesi Panetta, Roma'da bankacılara hitaben yaptığı konuşmada, "Makroekonomik eğilimler Avrupa Merkez Bankası'nın beklentileriyle aynı çizgide kalırsa, enflasyonun hedefe doğru dönmesiyle birlikte resmi faiz oranlarının düşürülmesi kademeli olarak ilerleyebilir" dedi.

Panetta, hizmet sektörü fiyatlarının mal fiyatlarına kıyasla gecikmeli olarak düşmesinin normal olduğunu söyleyerek, sürekli yüksek seyreden hizmet sektörü fiyatlarına ilişkin endişeleri önemsemedi ve ücret artışlarının da ılımlı olmasının beklenebileceğini belirtti.

Panetta, "Geçmişteki faiz artışları hâlâ talebi, üretimi ve enflasyonu olumsuz etkiliyor ve önümüzdeki aylarda da bunu yapmaya devam edecek" dedi.

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