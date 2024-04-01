CANLI BORSA
Anasayfa Finans Gündem ECB üyesi Stournaras: 2024 yılında 4 faiz indirimi mümkün

ECB üyesi Stournaras: 2024 yılında 4 faiz indirimi mümkün

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Yönetim Konseyi üyesi Yannis Stournaras, ECB'nin 2024 yılında 4 faiz indirimi yapabilmesinin mümkün olduğunu açıkladı.

Oluşturma Tarihi 01 Nisan 2024 08:32

Son Güncelleme Tarihi 01 Nisan 2024 08:32

ECB Yönetim Konseyi üyesi Yannis Stournaras, yılsonuna kadar 100 baz puanlık bir indirim için 2024 yılında toplam dört faiz indiriminin mümkün olduğunu söyledi.

Stournaras, Proto Thema Sunday gazetesine verdiği mülakatta, "Enflasyon Mart ayındaki tahminlerimize uygun olarak gelişirse ve bu eğilim yıl sonuna kadar devam ederse, bu yıl ECB'den temel faiz oranlarında indirim alacağımıza inanıyorum. Şahsen bu yıl faiz oranlarının her seferinde 25 baz puan olmak üzere dört kez düşürülmesinin mümkün olduğunu düşünüyorum" dedi.

ECB'nin politika yelpazesinin güvercin tarafında yer alan Stournaras'ın görüşleri şu ana kadar diğer Yönetim Konseyi üyeleri tarafından tam olarak yankı bulmadı.

Yunanistan Merkez Bankası Başkanı Stournaras, "Bu henüz ortak bir görüş değil. Bazı meslektaşlarımız daha temkinli ve faiz indirimlerinin daha ılımlı olması gerektiğine inanıyor" dedi.

İlginizi Çekebilir
Altının gramı 2 bin 325 lira liradan işlem görüyor Altının gramı 2 bin 325 lira liradan işlem görüyor 29 Mart 2024 11:36
Petrolde OPEC+ etkisi! Benzin ve mazot fiyatı değişecek mi? Petrolde OPEC+ etkisi! Benzin ve mazot fiyatı değişecek mi? 29 Mart 2024 09:13
Amerikan şirketleri Çin fabrikalarının bir listesini istiyor Amerikan şirketleri Çin fabrikalarının bir listesini istiyor 29 Mart 2024 08:48
ECB üyesi Villeroy: Bu bahar ılımlı bir faiz indirimi ile başlayacağız ECB üyesi Villeroy: Bu bahar ılımlı bir faiz indirimi ile başlayacağız 29 Mart 2024 08:45
ABD’den Rusya’ya yeni adım ABD'den Rusya'ya yeni adım 29 Mart 2024 08:46
Tokyo’da çekirdek enflasyon yavaşladı Tokyo'da çekirdek enflasyon yavaşladı 29 Mart 2024 08:40
Beyaz Saray’dan şirketler için kar açıklaması Beyaz Saray'dan şirketler için kar açıklaması 29 Mart 2024 08:38
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 29 Mart 2024 13:20
Bitcoin spot ETF’lerine 179 milyon dolarlık giriş Bitcoin spot ETF'lerine 179 milyon dolarlık giriş 29 Mart 2024 08:32
ABD ulusal acil durum stokları için petrol aldı ABD ulusal acil durum stokları için petrol aldı 29 Mart 2024 08:34
Endonezya nikel üretimini artırma planlarını sürdürecek Endonezya nikel üretimini artırma planlarını sürdürecek 29 Mart 2024 08:30
Küresel piyasalarda gözler Fed Başkanı Powell’a çevrildi Küresel piyasalarda gözler Fed Başkanı Powell'a çevrildi 29 Mart 2024 09:09
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.003,16
%0,3155
ALTIN
1.002,13
%0,2129
DOLAR
1.000,00
%0
EURO
1.000,00
%0
BORSA
1.199,51
%19,9506
ALTIN
1.138,56
%13,8563
DOLAR
1.131,87
%13,1865
EURO
1.003,39
%0,3391
BORSA
1.270,64
%27,0643
ALTIN
1.149,69
%14,9686
DOLAR
1.160,39
%16,0393
EURO
1.008,83
%0,8832
BORSA
2.146,71
%114,6713
ALTIN
1.761,56
%76,1561
DOLAR
1.793,12
%79,3121
EURO
1.867,29
%86,7294
BORSA
BİST En Aktif Hisseler