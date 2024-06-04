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ECB'nin faizleri daha yavaş hızda indirmesi riski artıyor

Vanguard Europe'a göre Avrupa Merkez Bankası'nın faizleri daha yavaş hızda indirmesi riski artıyor.

Oluşturma Tarihi 04 Haziran 2024 12:25

Vanguard Europe'a göre, Avrupa Merkez Bankası'nın üç ayda bir faiz indirimine gitmesi muhtemel, ancak ilk çeyrekteki ücret ve GSYH artışıyla birlikte hizmet enflasyonunun daha yüksek olması, ECB'nin faizleri daha yavaş bir hızda indirmesi riskini artırıyor.

Vanguard Europe kıdemli ekonomisti Shaan Raithatha, yüksek frekanslı göstergelerin ücret artışının önümüzdeki aylarda anlamlı bir şekilde yavaşlayacağına işaret ettiğini, enflasyonun ise son aylarda önemli ölçüde düştüğünü söyledi.

Raithatha bu hafta 25 baz puanlık bir indirim beklerken, bundan sonraki gevşeme hızının daha az kesin olduğunu belirtiyor.

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