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Eli Lilly'den Wisconsin için 3 milyar dolar adım

Eli Lilly, gişe rekorları kıran bazı ilaçların ve gelecekteki ürünlerin üretimini artırmaya çalışırken, üretimi büyütmek için 3 milyar dolar daha harcıyor.

Oluşturma Tarihi 06 Aralık 2024 10:19

Son Güncelleme Tarihi 06 Aralık 2024 10:19

Lilly yaptığı açıklamada, bu yılın başlarında satın aldığı Kenosha County, Wisconsin'deki bir fabrikayı genişleteceğini ve yatırımın diyabet ve obezite ilaçları Mounjaro ve Zepbound gibi enjekte edilebilir ürünlere yönelik artan talebi karşılamaya yardımcı olacağını söyledi.

Lilly bu yılın üçüncü çeyreğinde 4 milyar dolarlık satış gerçekleştirdi.

İlaç üreticisi genişleme inşaatına önümüzdeki yıl başlamayı planlıyor. Lilly ayrıca bu yılın başlarında Indianapolis'teki merkezinin yakınında milyarlarca dolarlık başka üretim genişleme projeleri de açıkladı.

Eli Lilly and Co.aptığı açıklamada 2020'den bu yana dünya çapında üretim tesisleri inşa etmek, genişletmek veya satın almak için 23 milyar dolardan fazla bütçe ayırdığını söyledi.

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