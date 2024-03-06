CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Gündem Fed Başkanı Powell'dan faiz indirimi mesajı

Fed Başkanı Powell'dan faiz indirimi mesajı

Fed Başkanı Jerome Powell, ABD Temsilciler Meclisi konuşmasında Fed'in faiz indirimleri için acele etmeyeceğine ancak bu yıl bir noktada faiz indiriminin uygun olduğuna dair mesaj verdi.

Oluşturma Tarihi 06 Mart 2024 16:51

Son Güncelleme Tarihi 06 Mart 2024 16:51

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell beklenen konuşmasında yetkililer enflasyonla mücadeleyi kazandıklarına ikna olana kadar faizleri düşürmek için acele etmeyeceklerini yineledi.

Fed Başkanı Powell ABD Temsilciler Meclisi'ndeki konuşmasında faizleri "bu yılın bir noktasında" düşürmeye başlamanın muhtemelen uygun olacağı, ancak henüz buna hazır olmadıkları mesajlarına yer verdi.

Powell, Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'ndeki konuşmasında "Komite, enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde %2'ye doğru ilerlediğine dair daha fazla güven kazanana kadar hedef aralığını azaltmanın uygun olacağını düşünmüyor" ifadelerini kullandı.

Powell, 31 Ocak'taki son basın toplantısında kullandığı söylemleri tekrarlayarak hazırladığı konuşmasında "Politika faizimizin bu sıkılaştırma döngüsü için muhtemelen zirvede olduğuna inanıyoruz. Eğer ekonomi genel olarak beklendiği gibi gelişirse, bu yılın bir noktasında politika kısıtlamasını geri çevirmeye başlamak muhtemelen uygun olacaktır. Ancak ekonomik görünüm belirsiz ve %2'lik enflasyon hedefimize doğru ilerlemenin devam edeceği garanti değil" sözlerine yer verdi.

İlginizi Çekebilir
Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi 06 Mart 2024 13:40
Çin’de yatırımcı ilgisinde büyük artış yaşandı Çin'de yatırımcı ilgisinde büyük artış yaşandı 06 Mart 2024 08:54
Güney Kore’de enflasyon beklentileri aştı Güney Kore'de enflasyon beklentileri aştı 06 Mart 2024 08:51
Fitch’ten dikkat çeken Türk İslami bankacılığı analizi Fitch'ten dikkat çeken Türk İslami bankacılığı analizi 06 Mart 2024 08:50
Borsa güne düşüşle başladı Borsa güne düşüşle başladı 06 Mart 2024 10:06
Küresel piyasalar negatif seyrediyor Küresel piyasalar negatif seyrediyor 06 Mart 2024 09:20
Suudi Arabistan Asya’ya petrol satış fiyatını yükseltti Suudi Arabistan Asya'ya petrol satış fiyatını yükseltti 06 Mart 2024 08:48
Merkez Bankası’ndan ilave sıkılaştırma adımları Merkez Bankası'ndan ilave sıkılaştırma adımları 06 Mart 2024 08:46
Kripto paralarda neler oluyor? Bitcoin tarihi zirvesine yaklaştı! Uzman isim yatırımcıları uyardı: Bir şey kulağa çok iyi geliyorsa... Kripto paralarda neler oluyor? Bitcoin tarihi zirvesine yaklaştı! Uzman isim yatırımcıları uyardı: Bir şey kulağa çok iyi geliyorsa... 05 Mart 2024 17:17
Altının kilogram fiyatı 2 milyon 290 bin liraya yükseldi Altının kilogram fiyatı 2 milyon 290 bin liraya yükseldi 05 Mart 2024 16:35
ALTIN TIRMANIŞTA! Altın gram fiyatı 2 bin 700 liraya mı gidiyor? İslam Memiş: O seviyeye dikkat ALTIN TIRMANIŞTA! Altın gram fiyatı 2 bin 700 liraya mı gidiyor? İslam Memiş: O seviyeye dikkat 05 Mart 2024 14:09
Avro Bölgesi’nde üretici fiyatları azaldı Avro Bölgesi'nde üretici fiyatları azaldı 05 Mart 2024 13:28
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.005,72
%0,5722
EURO
1.004,99
%0,499
ALTIN
1.002,16
%0,2164
DOLAR
999,38
%-0,062
BORSA
1.122,29
%12,2286
EURO
1.120,26
%12,0258
ALTIN
1.120,25
%12,0249
DOLAR
964,66
%-3,5345
BORSA
1.150,57
%15,0573
EURO
1.186,70
%18,6696
ALTIN
1.131,19
%13,1193
DOLAR
1.008,93
%0,8925
BORSA
1.777,95
%77,7946
EURO
2.004,89
%100,4887
ALTIN
1.733,23
%73,3226
DOLAR
1.698,85
%69,8846
BORSA
BİST En Aktif Hisseler