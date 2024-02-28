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Fed üyesi Bowman: Temkinli olmaya devam edeceğim

Fed Yönetim Kurulu üyesi Michelle Bowman, politika duruşunda yapılacak değişiklikleri değerlendirmede temkinli olmaya devam edeceğini açıkladı.

Oluşturma Tarihi 28 Şubat 2024 09:34

Son Güncelleme Tarihi 28 Şubat 2024 09:34

Fed Yönetim Kurulu üyesi Michelle Bowman, özellikle enflasyonda ilerlemeyi durdurabilecek ve hatta fiyat baskılarının yeniden ortaya çıkmasına neden olabilecek yukarı yönlü riskler göz önüne alındığında, faiz oranlarını düşürmek için acele etmediğini ortaya koydu.

Florida Bankacılar Birliği'nin etkinliğinde konuşmada Bowman, "Temel görüşüm, politika faizinin sabit tutulmasıyla enflasyonun daha da düşeceği yönünde olmaya devam ediyor. Politika duruşunda gelecekte yapılacak değişiklikleri değerlendirme yaklaşımımda temkinli olmaya devam edeceğim" dedi.

Fed'in geçen ay gösterge gecelik faiz oranını mevcut %5,25-%5,50 aralığında tutma kararını destekleyen Bowman, dün yaptığı açıklamada da Fed'in politika duruşunun "kısıtlayıcı olduğunu ve enflasyon baskılarını azaltmak için uygun şekilde kalibre edilmiş göründüğünü" düşündüğünü söyledi.

Bowman ayrıca, verilerin enflasyonun Fed'in %2'lik hedefine doğru sürdürülebilir bir şekilde ilerlediğini göstermeye devam etmesi halinde, politika faizinin aşırı kısıtlayıcı hale gelmesini önlemek için "eninde sonunda" düşürülmesinin uygun olacağı görüşünü tekrarladı.

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