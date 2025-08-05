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Fed üyesi Daly: Faiz indirimi için zaman yaklaştı

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, faiz indirimi için zamanın yaklaştığını açıkladı.

Oluşturma Tarihi 05 Ağustos 2025 09:41

Son Güncelleme Tarihi 05 Ağustos 2025 09:43

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, ABD işgücü piyasasında gözlemlenen yumuşama belirtileri ve tarife kaynaklı enflasyonun kalıcı olduğuna dair hiçbir işaret olmaması göz önüne alındığında, faiz indirimi zamanının yaklaştığını söyledi.

Daly yaptığı açıklamada, Fed'in geçen haftaki toplantısında faiz oranlarını %4.25-%4.50 aralığında tutma kararının ardından, "Bir döngü daha beklemeye istekliydim ama sonsuza kadar bekleyemem" dedi ve gelecekteki her toplantının "bu politika ayarlamalarını düşünmek için canlı bir toplantı" olacağını vurguladı.

Bu, Eylül ayında bir faiz indiriminin kesin olduğu anlamına gelmese de, Daly'nin faiz indirimi beklentilerine açık olduğunu gösteriyor.

Daly, Fed yetkililerinin Haziran ayında bu yıl için öngördüğü iki 25 baz puanlık faiz indiriminin "uygun bir yeniden kalibrasyon miktarı gibi göründüğünü" ifade etti. Ancak, geçen Cuma açıklanan ve ABD'de sadece 73.000 yeni iş eklendiğini gösteren istihdam raporu ve önceki aylara ait büyük revizyonlar ışığında, işgücü piyasasının daha da zayıflamasının "istenmeyen bir sonuç" olacağını dile getirdi.

Enflasyonun yükselmesi durumunda daha az indirim yapılabileceğini kabul eden Daly, "İşgücü piyasasının zayıflık dönemine giriyor gibi görünürse ve enflasyona yayılma görmüyorsak daha fazlasını yapmamız gerekebilir." dedi.

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