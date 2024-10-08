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Fed üyesi Kugler: Daha fazla faiz indiriminden yanayım

Fed Yönetim Kurulu üyesi Adriana Kugler enflasyonun düşmeye devam etmesi durumunda daha fazla faiz indiriminden yana olduğunu açıkladı.

Oluşturma Tarihi 08 Ekim 2024 16:04

Son Güncelleme Tarihi 08 Ekim 2024 16:04

Fed Yönetim Kurulu üyesi Adriana Kugler, Eylül ayında faiz oranlarının yarım puan düşürülmesi kararını "güçlü bir şekilde desteklediğini" ve enflasyonun düşmeye devam etmesi halinde daha fazla indirimden yana olduğunu söyledi.

Kugler, "Enflasyondaki ilerleme beklediğim gibi devam ederse, zaman içinde daha nötr bir politika duruşuna doğru ilerlemek için federal fon oranında ek indirimleri destekleyeceğim" dedi. Ancak faiz indirimine ilişkin herhangi bir kararın ekonomik verilerin "çoklu ve çeşitli kaynaklarına" bağlı olacağını vurguladı. İstihdam piyasasına yönelik aşağı yönlü risklerin yoğunlaşması halinde "politikayı daha hızlı bir şekilde nötr bir duruşa taşımak uygun olabilir" diyen Kugler, gelen verilerin enflasyonun Fed'in %2'lik hedefine doğru sürdürülebilir bir şekilde ilerlediğine dair güven vermemesi halinde Fed'in faiz indirimlerinin hızını yavaşlatması gerekebileceğini de sözlerine ekledi.

Kugler, odak noktasının enflasyonu %2'ye düşürmeye devam etmek olması gerektiğine inandığını söylerken, dikkatin istihdam piyasasına da kaydırılmasını desteklediğini belirtti ve "İşgücü piyasası dirençli olmaya devam ediyor, ancak istihdam artışı ve ekonomik genişlemede istenmeyen bir yavaşlamadan kaçınırken enflasyon konusunda ilerleme kaydetmeye devam edebilmemiz için FOMC'nin ikili görevine dengeli bir yaklaşımı destekliyorum" dedi.

Kugler, ABD'nin ekonomik görünümü üzerindeki herhangi bir etki için Orta Doğu'daki jeopolitik olayların yanı sıra Helene Kasırgası'nın ekonomik etkisini de izlediğini söyledi.

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