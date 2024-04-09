Fed üyesinden para politikası değerlendirmesi

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ekonomiye zarar vermeden mevcut faiz oranı duruşunu ne kadar daha uzun süre koruyabileceğini değerlendirmesi gerektiğini söyledi.

Goolsbee, para politikası hakkında yaptığı değerlendirmede, "Ne kadar süre bu kadar kısıtlayıcı olmak istediğinize dikkat etmeniz gerekiyor." dedi.

Chicago Fed Başkanı, "Eğer orada çok uzun süre kalırsanız, işsizlik oranı armaya başlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Goolsbee, ekonominin daha dengeli bir noktaya geri döndüğüne işaret etti.